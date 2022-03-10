5 مذكرات تفاهم تعزز الشراكة بين الإمارات وغانا

المصدر: دبي- البيان

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أكد نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، مثمناً نهج التعاون البنّاء، الذي تنتهجه دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، ومشيداً بمسيرة التطور والازدهار، التي تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال التجارية «غانا.. فرص بلا حدود»، الذي عقدت فعالياته، أمس، بمركز مؤتمرات جافزا ون في المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي، وشهد حضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألان جون كيريماتين، وزير التجارة والصناعة بجمهورية غانا، والسفير الحاجي أحمد رمضان سفير غانا لدى الدولة.

مذكرات تفاهم

وتم توقيع 5 مذكرات تفاهم بين الإمارات غانا، تضمنت مذكرة بين مركز ترويج الاستثمار في غانا وشركة دبي للاستشارات، بهدف التوسع في الإمارات، من خلال إنشاء مكتب تابع لمركز ترويج الاستثمار، بالتعاون مع شركة دبي للاستشارات لتعزيز وجذب الاستثمارات إلى غانا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي الاقتصاد الإماراتية والغانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومركز ترويج الاستثمار في غانا لتسهيل جذب الاستثمارات من الإمارات إلى غانا، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة التجارة الوطنية الغانية لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي- الغاني، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

شهد المنتدى عبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ووليد الفلاحي المدير التنفيذي لمركز الإمارات التجاري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ«دي بي ورلد»، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى الغرير للاستثمار، عضو مجلس إدارة غرفة دبي.

علاقات اقتصادية متنامية

وأشاد الدكتور ثاني الزيودي بقوة الشراكة، التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غانا والقائمة على علاقات الصداقة والتعاون البنّاء، والمدعومة برغبة القيادة الرشيدة في البلدين، لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، مشيراً إلى أن غانا تعد من بين أهم الأسواق الأفريقية بالنسبة للتجارة الإماراتية غير النفطية، كما تحتل دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً بين شركاء غانا التجاريين، حيث تمثل الإمارات أكثر من 4% من تجارة غانا الخارجية مع العالم، وأكثر من 75% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يأتي ثمرة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وغانا 2.7 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو 25% مقارنة بعام 2020 ونحو 56% مقارنة بعام 2019، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر لدولة الإمارات في غانا ما يقرب من 300 مليون دولار، مما يضع الإمارات في المرتبة التاسعة بين أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر داخل غانا بين دول العالم، والأولى على مستوى العالم العربي.

حلقات نقاشية

تضمّن منتدى «غانا.. فرص بلا حدود» تنظيم حلقات نقاشية، سُلط من خلالها الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والسياحة والطاقة والإسكان في غانا، وأهم الحوافز والمزايا التنافسية، التي تقدمها غانا للمستثمرين.

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