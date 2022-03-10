الاستثمار يدعم تماسك سوق دبي ومؤشر أبوظبي يتراجع

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث توقف مؤشر سوق أبوظبي عن الصعود وهبط بنسبة تجاوزت 2%، بينما تماسك سوق دبي بدعم قوي من قطاع الاستثمار، ليتراجع مؤشر السوق بنسبة 0.77% مع استمرار تعرض الأسهم لعمليات بيع وضغوط جني أرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو ملياري درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي و286 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 379 مليون سهم، موزعة بواقع 270 مليوناً في أبوظبي و109 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 14980 صفقة.

سوق دبي

وأغلق سوق دبي عند 3385 نقطة، بعد صعود قطاع الاستثمار 1.22%، حيث ارتفع «دبي للاستثمار» 2.16%، و«شعاع كابيتال» 1.69%، بينما هبط «سوق دبي المالي» 0.87%. كما صعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.3% والخدمات 0.83% والسلع 1.22% والتأمين 0.7%.

وهبط قطاع البنوك 1.53% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 2.67% و«دبي الإسلامي» 0.8%. وهبط قطاع النقل 1.32% بضغط نزول «الخليج للملاحة» 2.97% و«العربية للطيران» 2.4%. وخالف «أرامكس» حركة الهبوط وصعد بنسبة 0.25%. ونزل قطاع العقار 0.48% على وقع هبوط «إعمار العقارية» 0.76% و«الاتحاد العقارية» 0.37%، بينما صعدت أسهم «ديار» 1.07% و«إعمار للتطوير» 0.46%. واستقر «داماك» عند إغلاقه السابق.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بـ79 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 76 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 33 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 5.8%، تلاه «دار التكافل» 4.9%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.9%.

سوق أبوظبي

وتوقف مؤشر سوق أبوظبي عن الصعود وهبط بنسبة 2% ليغلق عند 9522 نقطة. وفي قطاع البنوك، نزل «أبوظبي الأول» 4.4% و«أبوظبي التجاري» 0.74% و«أبوظبي الإسلامي» 1.42%. وفي قطاع الاستثمار، صعد «العالمية القابضة» 1.6% و«ألفا ظبي» 0.07%%، ونزل «الواحة كابيتال» 0.6%. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 2%، بينما صعد «الياه سات» 0.36%، وفي قطاع العقار هبط سهم «الدار» 1.6% و«رأس الخيمة العقارية» 0.5%، أما في قطاع الطاقة، فقد صعد «دانة غاز» 2.6%، بينما هبط «أدنوك للتوزيع» 0.48%، وصعد «طاقة» 2.44%.

وتصدر النشاط بنك «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 442 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 327 مليون درهم.

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