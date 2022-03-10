27896 شركة جديدة بغرفة تجارة دبي في 2021

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة تجارة دبي عن تحقيق نمو كبير في 2021 بعدد الأعضاء الجدد بلغت نسبته 66.8% مقارنة بـ 2020، مع انضمام 27896 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، ما يرفع العدد الإجمالي للأعضاء إلى أكثر من 287000 عضو، ويرسخ مكانة الغرفة كإحدى أكبر غرف التجارة العالمية بعدد العضوية.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 227 مليار درهم، بنسبة نمو 22.7% مقارنة بقيمتها في 2020 والتي بلغت خلاله 185 مليارا، ما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التوسع بتجارتهم في الأسواق الدولية رغم التحديات العالمية في شبكة النقل والإمداد والتوزيع وقيود جائحة «كوفيد 19» في الأسواق العالمية. وأصدرت الغرفة 669922 شهادة منشأ، مقارنة مع 631686 شهادة في 2020 بنمو نسبته 6%.

عام استثنائي

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: شكل 2021 عاماً استثنائياً لمجتمع الأعمال بدبي، حيث ساهمت الإجراءات الفعّالة للحكومة وإدارتها الحكيمة للتحديات العالمية في تسريع النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعافي الاقتصاد وقطاعاته الرئيسية وأبرزها تجارة التجزئة والسياحة والضيافة. وجاء الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجراءات داعمة لقطاع الأعمال ليتوج الجهود لاستقطاب الاستثمارات ومساعدة الشركات بالإمارات في المحافظة على تنافسيتها.

وأضاف: جاء التنظيم الناجح لإكسبو 2020 دبي ليساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية لمجتمع الأعمال والارتقاء بثقة المستثمرين إلى مستويات قياسية، حيث يعتبر إكسبو محفّزاً أساسياً للنموّ الاقتصادي المستدام بإمارة دبي.

ولفت إلى أن الإعلان عن مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، والتي تضمنت سلسلة من المبادرات التنموية والاقتصادية النوعية في قطاعات رئيسة مثل الاقتصاد وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي وقطّاع الفضاء والتقنيات الحديثة، شكل الأساس للانطلاقة نحو اقتصاد مستدام ومستقبل مزدهر خلال الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، ومؤشراً على الحيوية والديناميكية والرؤية الحكيمة لقيادتنا وحكومتنا، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الدولة.

وأضاف الغرير إن غرف دبي ملتزمة في 2022 بالعمل على تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، مؤكداً الدور المهم الذي ستلعبه غرف دبي في الفترة المقبلة على مختلف الصعد الاقتصادية.

مرونة الأداء

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى إن الأداء الاستثنائي لغرفة تجارة دبي خلال العام الماضي جاء ليرسخ مرونة الأداء التجاري للإمارة، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد مكانتها كعاصمة لعالم المال والأعمال.

وقال: إن الغرفة نجحت رغم التحديات العالمية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال دعم استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيتها عبر مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي دعمت مجتمع الأعمال، وفعّلت دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن تحقيق نمو قياسي للأعضاء الجدد وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء مؤشران رئيسيان على الأداء المتميز للغرفة في 2021. وبينما تمضي دبي في خططها التنموية، لن تدخر الغرفة أي جهد في دعم الشركات على اختلاف أنواعها وقطاعاتها، وستركز جهودها للارتقاء بمكانة دبي على الساحة العالمية، ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

نمو خدمات الغرفة

وأنجزت الغرفة 704408 معاملات إلكترونية خلال 2021، بنسبة نمو 7% مقارنة بعددها في 2020، في حين نجحت الغرفة بالتحول الرقمي الكامل لخدماتها بنسبة 100% خلال 2021. كما حقّقت هدفها باعتماد المعاملات اللاورقية بنسبة 100 % بنهاية 2021، مما يمثل نقلة مهمة في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 4.495 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 4.5 مليارات درهم، بنمو 36% في قيمة سلع دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع الصادرة والواردة ضمن النظام، مما يعكس نجاح النظام الذي تديره غرفة دبي بالتعاون مع جمارك دبي، في تعزيز أداء قطاع المعارض والمؤتمرات بالدولة وبالتحديد إكسبو دبي وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة البينية.

وبرز دور الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال، حيث قامت بمراجعة 52 مشروع قوانين محلية واتحادية وقرارات وزارية خلال 2021. وتابعت الغرفة مسيرتها في مساعدة مجتمع الأعمال على تذليل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهه وتقديم المساعدة القانونية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، حيث استقبلت 200 قضية وساطة، منها 175 قضية وساطة افتراضية، في حين تم تسوية 66 قضية بطريقة ودية.

واستقبلت الغرفة 2.983 وفداً زائراً من 73 دولة والتقت بأكثر من 6800 عضو ضمن هذه الوفود الزائرة. ونظمت الغرفة 85 فعالية حضرها 15000 مشارك.

المكاتب الخارجية

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 2.394 اجتماعاً شارك فيها 4.052 مستثمراً ورجل أعمال. وروّجت هذه المكاتب لدبي في 347 فعالية في الخارج، في حين نظمت 39 فعالية حضرها 4.280 مشاركاً من مختلف الأسواق.

دبي للمشاريع الناشئة

واستفاد 1.929 رائد أعمال من برامج ومبادرات دبي للمشاريع الناشئة، وبلغت نسبة الإماراتيين من ضمنهم 30%.

وتركز دبي للمشاريع الناشئة على تسخير التقنيات الرقمية في خدمة رواد الأعمال. ونظّمت دبي للمشاريع الناشئة لهذا الغرض 39 فعالية افتراضية، وركزت بشكل أساسي على تطوير الجيل الجديد من رواد الأعمال من الإماراتيين الموهوبين، وإلهام الشباب المواطن على استكشاف الفرص والاستفادة منها في القطاع الخاص.

وساهم برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن الذي أطلقته دبي للمشاريع الناشئة بالتعاون مع «ديتك»، بتنمية المواهب الإماراتية. وتحقق ذلك من خلال تحديد وتطوير مهارات رواد الأعمال عبر تدريب متخصص على يد خبراء. وقد شارك في البرنامج 105 من رواد الأعمال الإماراتيين، 52 % منهم من النساء.

كما أطلقت دبي للمشاريع الناشئة أول أكاديمية تيك توك في المنطقة تحت عنوان «أكاديمية تيك توك- غرفة دبي»، بهدف تثقيف رواد الأعمال حول كيفية التحقق من فعّالية فكرة أعمالهم، وتنمية علامتهم التجارية عبر الإنترنت، وتحويل المتابعين إلى عملاء واقعيين. تقدّم ما يقرب من 300 رائد أعمال للدورة الأولى من الأكاديمية. وتم توفير التدريب عبر منصة مخصصة عبر الإنترنت لمساعدة رواد الأعمال والمشاركين على تبني نموذج أعمال بسيط وناجع. وجذبت النسخة السادسة من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية السنوية 282 فكرة عمل ذكية في مجالات التجارة والاستدامة والفرص.

مركز أخلاقيات الأعمال

وشهدت شبكة غرفة دبي للاستدامة نمواً ثابتاً في عدد أعضائها خلال العام ليصل إلى 69 عضواً. واستقبلت علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أكثر من 100 طلب بعد إطلاق العلامة الرقمية الذكية الجديدة التي تغطي مكان العمل والسوق والمجتمع والبيئة. وأطلقت الغرفة في بداية العام برنامج الدعم والإرشاد للأعمال والذي ساعد 20 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي حتى الآن، حيث تقدم شركات رائدة النصح والإرشاد لهذه الشركات ضمن آلية متطورة لتعزيز النمو والتنافسية.

وشاركت 66 شركة في فعالية «اعط واحصد» التي نظمها برنامج Engage دبي، تبرع موظفوها بـ 70000 ساعة تطوع في 92 مشروعاً لدعم أكثر 60000 مستفيد.

إكسبو

وقامت غرفة تجارة دبي، باعتبارها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي بلعب دور محوري في تحفيز الشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال العالمي، واستفادت من منصّة إكسبو في الترويج لدبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال.

ونظمت الغرفة عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث الدولي أبرزها سلسلة منتديات الأعمال العالمية ومنها الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان والمؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية وحفل توزيع جوائز برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، بالإضافة إلى المنتديات المرتبطة بمواضيع إكسبو.

منتديات الأعمال

وشهد المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال عقد 550 اجتماع عمل ثنائياً، وسط مشاركة لافتة في المنتدى بلغت أكثر من 3.000 مشارك منهم 600 سجلوا حضوراً افتراضياً، يمثلون 91 دولة حول العالم. وبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي وتزاول نشاطها في الإمارة 24.800 شركة.

وحققت الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان نجاحاً مميزاً مع عقد 180 اجتماع عمل ثنائياً بين المستثمرين من الإمارات ودول الآسيان، وترافقت مع مشاركة لافتة رفيعة المستوى بلغت 1368 مشاركاً من 58 دولة حول العالم منهم 250 حضوراً افتراضياً. وتخطى عدد شركات دول منطقة الآسيان المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في الإمارة 3300 شركة بنمو بنسبة 35.5% مقارنة بـ 2018.

حقق مؤتمر الدورة الثانية عشرة لغرف التجارة العالمية نجاحاً ملموساً في استقطاب الوفود المشاركة، من خلال حضور 3800 من ممثلي غرف التجارة من 110 دول منهم 800 مشارك فعلي و3000 مشارك افتراضي. وشهد المؤتمر إطلاق غرفة تجارة دبي «نظام تحول غرف التجارة»، وذلك لأول مرة في تاريخ غرف التجارة، ويعتبر أول نظام عالمي متطور تضعه غرفة تجارة في العالم.

وحصلت غرفة تجارة دبي على جائزة «الريادة في منطقة الشرق الأوسط»، المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) لعام 2021. وأطلقت الغرفة بالتعاون مع «Google» منصة رقمية متطورة تحت مسمى «إدارة حضور الشركات على الإنترنت». كما أطلقت مبادرة على موقعها تستهدف استعراض فرص التصدير غير المستغلة في الأسواق المستهدفة لـ 26 سلعة مدرجة إلى 30 سوقاً حول العالم، بهدف تحفيز الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية لدبي.

إعادة هيكلة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مارس الماضي إعادة هيكلة غرفة دبي وتشكيل الغرف الثلاث، وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وغرفة دبي العالمية، وذلك تحت مظلة غرف دبي بهدف دعم التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي من خلال خطة خمسية لزيادة حجم تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون بحلول 2026.

وجاء القرار ليعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور غرف دبي باعتبارها الذراع الاقتصادية لدبي، وصوت مجتمع الأعمال الفاعل، والمساهمة بتنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرامية إلى ترسيخ دور دبي بحركة التجارة العالمية عبر توسيع شبكة الخطوط الملاحية والجوية التي تربطها حالياً بـ 400 مدينة حول العالم بإضافة 200 مدينة جديدة.

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