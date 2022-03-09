«باينينس» تخوض مُباحثات لاستصدار رُخصة تشغيل في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصدر مُطلع بأن «باينينس هولدينغز»، أكبر بورصة على مستوى العالم لتداول العملات المُشفّرة من حيث حجم التداولات، تخوض مُباحثات حالياً لاستصدار رُخصة تشغيل في دبي، وذلك بُغية تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت «بلومبيرغ» أن «باينينس هولدينغز» تخوض هذه المُباحثات مع «مركز دبي التجاري العالمي» تحديداً، للحصول على رُخصة تشغيل لمُزود خدمات أصول مُشفّرة.

وكانت الوكالة قد أفادت الشهر الماضي بأن المبرمج الصيني الشهير «تشانغبينغ زاو»، والمعروف اختصاراً باسم «سي زد»، مؤسس «باينينس هولدينغز» ورئيسها التنفيذي، قد بات دائم التواجد في مشهد الأصول الافتراضية بدبي، والإمارات عُموماً.

وقال ريتشارد تينغ، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى «باينينس»: «نُرحب بهذا التطور المهم».

وأضاف تينغ: «نواصل العمل عن كثب مع «مركز دبي التجاري العالمي» للمُساهمة في تأسيس مكانة لدبي كبيئة تنظيمية متقدمة من طراز عالمي للأصول الرقمية».

ولم يُعلق المتحدث باسم «مركز دبي التجاري العالمي» على الخبر.

ومن الجدير بالذكر أن «باينينس هولدينغز» كانت قد استصدرت ترخيصاً من «مصرف البحرين المركزي» لتكون أول مُزود خدمات أصول مُشفّرة في مملكة البحرين.

وكانت «باينينس هولدينغز» قد تأسّست في عام 2017، ولم تؤسس لها مقرّاً عالمياً بعد، إلا أن مسؤولين تنفيذيين لديها قد خاضوا مُباحثات مع الجهات التنظيمية في الإمارات خلال الشهور القليلة الماضية بشأن تدشين مقر للمنصة في الدولة، بحسب ما أفادت «بلومبيرغ» في ديسمبر الماضي.

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