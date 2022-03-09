«مالابار» تطلق مجموعة حصرية من المجوهرات احتفاء بعيد الأم

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل «مالابار ذهب وألماس»، وهي أحد أكبر تجار المجوهرات بالتجزئة على الصعيد العالمي مع شبكة منافذ قوية للبيع بالتجزئة، والتي تضم أكثر من 280 منفذاً منتشرة في 10 دول، بعيد الأم من خلال إطلاق مجموعة من المجوهرات الحصرية التي يمكن أن تكون مقدمة كهدايا للأمهات بمثابة تكريم متلألئ لحبهم المتفاني. يتم الاحتفال بعيد الأم العربية في 21 مارس من كل عام لتكريم وإحياء ذكرى رابطة الأمومة الأبدية، مع مجموعة رائعة من مالابار ذهب وألماس الموضحة لمفهوم «أمي هي جوهرة حياتي». فالأمهات غاليات وحبهن لا يقدر بثمن مثل المجوهرات النادرة في حياة كل فرد، مما يجعل عيد الأم تذكيراً بحبها وتضحيتها، ودورها في رعاية الأجيال المقبلة لخلق مجتمعات أكثر سعادة وصحة وتفانياً.

وقد أطلقت مالابار ذهب وألماس، جزءاً من هذه الانطلاقة، مجموعة خاصة من المجوهرات الذهبية المصنوعة من الألماس والذهب من عيار 21 وعيار 18، كما أطلقت العلامة التجارية أيضاً قلادات من الألماس والذهب من عيار 18، والتي صممت خصيصاً لهذه المناسبة، معتبرة أنها فرصة فريدة للاحتفال بالجوهر الحقيقي للأمومة والحب الذي ليس له حدود بالاختيار من بين قلادات «أمي» المصممة بشكل فريد، والتي تتميز بتشكيلة من صدف اللؤلؤ والأحجار الملونة والتصاميم على شكل قلب، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من التصاميم الفريدة من الذهب والمجوهرات الماسية من إيطاليا وسنغافورة وتركيا والبحرين والهند وغيرها من الدول. والتي يمكن إهداؤها للأم في يوم الاحتفال بها وجعله يوماً لا ينسى. وتأتي كل المجوهرات من مالابار ذهب وألماس مع وعد مالابار بما في ذلك شهادة ضمان معتمدة من المعهد الدولي للأحجار الكريمة ومعهد الأحجار الكريمة الأمريكية لضمان فحص جودة من 28 نقطة للمعايير العالمية وأفضل قيمة للتبادل وضمان إعادة الشراء وصيانة مضمونة مدى الحياة.

وتبذل العلامة التجارية جهوداً مستمرة للتطور بما يتماشى مع تفضيلات المجوهرات لعملائها متعددي الثقافات والجنسيات، كما أطلقت مالابار ذهب وألماس متاجر قائمة بذاتها حصرياً للعملاء المحليين في المناطق المعنية التي تعمل فيها، مع المزيد من المنافذ قيد الإعداد. وسوف تتوفر المجموعة الرائعة من مالابار ذهب وألماس عبر جميع متاجرها ومنافذ أم جي دي - مجوهرات لايف ستايل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار مناسبة.

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