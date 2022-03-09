«كارتر آند وايت» تستعرض مستلزمات اليخوت بمعرض دبي العالمي للقوارب 2022

المصدر: دبي - البيان

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شاركت شركة كارتر آند وايت الإماراتية في فعاليات «معرض دبي العالمي للقوارب 2022»، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة 9 إلى 13 مارس الجاري في دبي هاربر.

وقد شهد جناح الشركة منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض أحدث إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الأسرة والمناشف والملابس.

وأعرب السيد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، عن اعتزازه بالمشاركة في المعرض، موضحاً أن دبي تمكنت من تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر السركال أن كارتر آند وايت حريصة على المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة قد سجلت إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

وأفاد بأن الشركة تلقت خلال المشاركة العديد من الطلبات من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب لتزويدها بأحدث الإكسسوارات والمستلزمات التي تتولى الشركة تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة لا مثيل لها.

وأوضح أن الطلب على إكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب قد شهد أخيراً ارتفاعاً في الطلب، خصوصاً مع تجاوز تأثيرات الجائحة، ومعاودة ملاك وأصحاب اليخوت للسفر والتنقل والاستجمام.

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