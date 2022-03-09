«هوتباك» تطلق مبادرة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات بقيمة 1.2 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة تحمل اسم «طاقة» بقيمة 1.2 مليون درهم، لتقديم الدعم لرائدات الأعمال ضمن قطاع الخدمات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم المشروع، الذي يمتد على مدار عام كامل، منتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية بشكل مجاني للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التي تمتلكها رائدات أعمال بالدولة من أجل توفير الدعم لهنّ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتم الإعلان عن مبادرة «طاقة» خلال حفل خاص نُظم لقيادات نسائية في مقر «هوتباك» الرئيس في دبي، وذلك للاحتفال بالمناسبة.

وتعقيباً على مشروع «طاقة»، قالت الآنسة «شاهانا أحمد»، مديرة التجارة الإلكترونية في شركة «هوتباك»: «نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث يقدم المشروع، الذي يركز على رائدات الأعمال في الإمارات، دعماً بقيمة 1.2 مليون درهم لرائدات الأعمال على مدار عام كامل. ويوفر المشروع، الذي يُدار عبر منصة متجر هوتباك الإلكتروني، منتجات تعبئة وتغليف الأغذية بشكل مجاني للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة التي تقودها رائدات أعمال في قطاع الخدمات الغذائية عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: يتمثل هدفنا بتشجيع ودعم وبناء علاقات راسخة مع رائدات الأعمال في الإمارات. ويُدار مشروع «طاقة» إلكترونياً لتمكيننا من خدمة العملاء على امتداد الإمارات بسلاسة، وكذلك إتاحة المجال أمام رائدات الأعمال لتصفّح مجموعة واسعة من تشكيلات المنتجات لدينا في أي وقت من الأوقات.

وتابعت «شاهانا» قائلة: «نحن نتفهم أن الكثير من رائدات الأعمال يواجهن تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة احتياجاتهن لحلول تغليف لمنتجاتهن الغذائية بطريقة احترافية باستخدام المنتجات الصحيحة السليمة من الناحية العلمية والمستدامة من أجل تلبية متطلبات عملائهن في الوقت المحدد. ومن خلال هذا المشروع، نعمل على التصدي لهذا التحدي بتغطية متطلبات رائدات الأعمال، وخاصة أولئك اللواتي يعملن في مجال الخدمات الغذائية كتجارة المخبوزات والحلويات والوجبات الخفيفة والطهي التقليدي والحديث».

وأضافت: تتوفر على منصتنا الإلكترونية استمارة تسجيل، حيث يمكن لرائدات الأعمال ضمن قطاع المواد الغذائية في الإمارات توفير معلوماتهن الخاصة ذات الصلة للانضمام إلى مشروع «طاقة». ومن شأن هذه العملية أن تساعدنا على تحديدهن وبدء تقديم الدعم الشهري لهن على هيئة منتجات تعبئة وتغليف مجانية تتناسب مع نماذج الخدمة الخاصة بهن. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الحملة على زيادة الوعي ودرجة الوضوح لديهن حول أعمالهن وعلاماتهن التجارية ومنتجاتهن.

ولدى «هوتباك» حضور متزايد عبر أسواق المنطقة وخارجها، مع 42 متجر بيع بالتجزئة في منطقة الخليج وحدها، بالإضافة إلى الهند والمغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما تقوم أيضاً بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة.

وتتمتع هوتباك بخبرة في مجال تصنيع المنتجات من الورق والبلاستيك والألمنيوم والخشب والرغوة، وتضم محفظتها أكثر من 3500 منتج. ولدى الشركة أكثر من 25 ألف عميل حول العالم، ويعمل بها 3000 موظف عبر 30 دولة. وتمتلك الشركة 12 منشأة تصنيعية.

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