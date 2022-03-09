«فويجر».. زيوت نباتية المصدر لمحركات البنزين والديزل من «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم، سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء المخصصة لمحركات البنزين والديزل، والمصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة، لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة لعملائها.

وتضم مجموعة الزيوت الجديدة منتجات متخصصة، لتلبية متطلبات مختلف أنواع المحركات هي «فويجر بي أكس غرين» المناسب لمحركات البنزين، و«فويجر دي أكس غرين» المخصص لمحركات الديزل، ويجري إنتاج الزيوت الجديدة باستخدام تقنيات مبتكرة تطبّق لأول مرة في المنطقة، من خلال الزيوت النباتية بالكامل، ما يعكس التزام الشركة بتوفير المزيد من الخيارات لعملائها من المنتجات الصديقة للبيئة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تُعد سلسلة زيوت فويجر الخضراء الجديدة، ضمن مبادرات أدنوك للتوزيع لتقديم المزيد من الخيارات للعملاء، ليختاروا الأفضل لمحرّك سياراتهم. كما نعتز بكون هذا الإنجاز قد أتى بفضل الجهود المتميزة لفريق عمل أدنوك للتوزيع، وفي مراكزنا البحثية والإنتاجية المتطورة، وننوي الاستمرار في استثمار المزيد في الابتكارات، التي تسهم في تحوّلنا نحو نظام طاقة متنوّع المصادر».

تتميز الزيوت الأساسية النباتية بأنها تُصنع عادة من المواد الأولية المستدامة مثل النخيل، وفول الصويا، وجوز الهند، وبذور اللفت، ويسهم استخدام خليط الزيوت الأساسية المتجددة والتقليدية في الحدّ من التأثيرات البيئية الناجمة عن المنتج النهائي. وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن توفر الزيوت الجديدة أعلى أداء للمحركات مقارنة بالزيوت التقليدية المصنوعة من الزيوت الأساسية الاصطناعية، وذلك نظراً لتركيبتها الجزئية الفريدة وعملية تصنيعها المبتكرة الخالية من النفايات. تستوفي سلسلة زيوت فويجر الخضراء أيضاً أعلى معايير معهد البترول الأمريكي (API)، إلى جانب إجازتها من قبل قبل كبار مصنّعي المركبات، مما يضمن للعملاء استخدام أفضل منتج متاح في هذا الجزء من العالم.

تنتج أدنوك للتوزيع سلسلة زيوت فويجر الخضراء في مختبراتها ومصانعها الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة وفقاً للمعايير العالمية. سيتم طرح سلسلة زيوت التشحيم الجديدة في الإمارات في شهر مارس 2022، وستكون متاحة لاحقاً في جميع أنحاء العالم، عبر سلسة التوزيع الدولية للشركة التي تغطي 19 دولة.

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