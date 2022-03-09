38.4 مليون درهم صافي أرباح «إشراق للاستثمار» في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إشراق للاستثمار» أمس نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2021 حيث بلغ صافي أرباح الشركة في هذه الفترة 38.4 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 80 مليون درهم في 2020. وسجلت «إشراق» أرباحاً تشغيلية بلغت 26.2 مليون درهم في السنة المالية 2021، بزيادة قدرها 45% عن العام الماضي.

ونتجت هذه الإيرادات التشغيلية القوية عن الأداء المميز لأعمال التأجير والضيافة في «إشراق» والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ حققت شقق «برج ضمان» في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 100% و93% على التوالي، بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وعلى صعيد مشاريع التطوير العقاري، حقق مشروع «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم ـ نسبة إشغال 97% مع نهاية فبراير 2022، مما أسهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة واستراتيجية التسييل المالي لمحفظة أراضيها. وتبحث الشركة إمكانية البدء بتطوير قطع الأراضي المجاورة لمشروع «مارينا رايز» في جزيرة الريم في أبوظبي.

كما حققت الشركة مكاسب بقيمة 46.1 مليون درهم من استثماراتها المالية والتكنولوجية مقارنة بخسائر بلغت 1.1 مليون درهم في عام 2020. وتعزى هذه الزيادة إلى الأداء القوي لمحفظة الأسهم والأوراق المالية وزيادة بنسبة 44% في توزيعات الأرباح مقارنة بالعام الماضي. وتواصل الشركة جهودها من أجل توسيع محفظة استثماراتها المالية والتكنولوجية إلى جانب تنويع أصولها.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: سعداء بالنمو القوي الذي حققناه في معدلات الربحية خلال السنة المالية 2021، وهذا الانتعاش جاء نتيجة للتنفيذ المنضبط لاستراتيجيات النمو التي وضعناها، والتي تركز على جودة وتنويع العمليات التشغيلية. ويؤكد الأداء القوي لشركتنا قدرتها على مواكبة التغيرات والتركيز في الوقت ذاته على تعزيز نمو إيراداتها. ونتطلع إلى الحفاظ على زخم النمو في عام 2022، والعمل على تطوير المزيد من الأراضي استكمالاً لنجاح برج مارينا رايز.

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