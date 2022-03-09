«إبيكور» تستحوذ على «جرو إنك» لتوسيع قدرات ذكاء الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إبيكور»، عن استحواذها على شركة «جرو إنك»، المتخصصة في دعم المستخدمين، سواء كانوا في غرفة الاجتماعات أو في المصنع أو المستودع أو المتجر، وتمكينهم من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، باستخدام لوحات معلومات بصرية، وعروض تفاعلية سهلة البناء وسهلة الاستخدام. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاقية.

ويكمل الاستحواذ الجديد محفظة «إبيكور»، ويعزز من قدرات تحليلاتها، ما يمنح الشركات العاملة معها في قطاعات التصنيع والنقل والبيع، مجموعة قوية من الموارد، لوضع رؤى وتصورات قابلة للتنفيذ من خلال البيانات، التي يطورها نظام جرو إنك لمعلومات ذكاء الأعمال، المعروف بـ (BI).

وقال ستيف مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة إبيكور: «في عالم اليوم، تحتاج الشركات إلى طريقة مبسطة لتحليل التطورات من حولها، وربط مصادر البيانات، وجمع المعلومات من جميع القطاعات في المؤسسة، بغض النظر عن مكان وجود المعلومات». وتابع قائلاً: «يمنح الاستحواذ على جرو، مستخدمي إبيكور، نظاماً أساسياً بسيطاً وسهل الاستخدام، لبناء النماذج المناسبة للاستفادة من المعلومات، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع النمو».

ومن خلال الجمع بين البيانات والإحصاءات المتاحة والمخزنة، وعرضها بتكامل في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، تساعد جرو المؤسسات على التواصل واستكشاف بياناتها بفاعلية. مع وجود أكثر من 150 موصل بيانات، تم إنشاؤه مسبقاً عبر بعض الأنظمة الأساسية وقواعد البيانات، ونظم إدارة بيانات العملاء CRMs الأكثر استخداماً، تجلب منصة معلومات ذكاء الأعمال (BI)، البيانات بسلاسة عبر برمجة تطبيقات تعمل باستمرار على تحديث البيانات وتطويرها، بحيث تكون المقاييس حديثة وموثوقة، عندما يحتاج العملاء إلى اتخاذ قرارات اقتصادية هامة.

وقال روب نيلسون الرئيس التنفيذي لشركة جرو: «تساعد «جرو» المستخدمين على تعظيم الاستفادة من بياناتهم، وتتجاوز مجرد معرفة ما يحدث إلى فهم السبب، ويسعدنا الانضمام إلى إبيكور، لتوسيع مهمتنا، لجعل الأمر بسيطاً على الشركات لربط بياناتها واستكشافها، وعرض رؤى قابلة للتنفيذ».

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