«نتورك إنترناشيونال» تعلن ارتفاع إيراداتها 24% والأرباح الأساسية 27% في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال» تحقيق نتائج مالية قوية في عام 2021، شملت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 352.2 مليون دولار.

وبحلول نهاية 2021 أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية في كافة أقسام الشركة تعافيها إلى مستويات ما قبل كوفيد 19.

وسجلت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 143.5 مليون دولار، وكشفت الشركة عن توسع في هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 200 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، وكان ذلك مدفوعاً بأداء الإيرادات القوي وكفاءة إدارة التكاليف ومواصلة الاستثمار في تعزيز الحلول والخدمات، التي توفرها والارتقاء بقدرات فرق عملها لدفع مسيرة النمو المستقبلي.

وحققت الشركة أرباحاً سنوية خلال العام 2021 بلغت 56.6 مليون دولار، مدفوعة بأداء الإيرادات القوي، وكفاءة إدارة التكاليف، وانخفاض رسوم الفائدة، في حين بلغ التدفق النقدي المباشر الأساسي 61.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الاستثنائي لأعمال حلول التجار، والتي حققت خلال عام 2021 نمواً في حجم الإيرادات بنسبة 47% مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت قيمة مدفوعات المستهلكين، التي تمت معالجتها (إجمالي حجم المدفوعات) بنسبة 28%، لتصل إلى 42.8 مليار دولار، وتأتي هذه النتائج مدعومة بعمليات استقطاب واسعة للتجار، ما أسهم بتوسيع قاعدة عملاء الشركة خلال العام؛ وتحسن ثقة المستهلكين؛ وزيادة تدفق السياحة إلى دولة الإمارات، ونمت عائدات «حلول جهات الإصدار» بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ما يؤكد تحلي أعمال الشركة المستمر بالمرونة وتحقيقها أداء متوازناً، عبر غالبية الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال: حققت «نتورك إنترناشيونال» إنجازات متميزة خلال 2021، واختتمت السنة المالية بنتائج قوية. وعلاوة على تعافي مؤشرات الأداء الرئيسية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، فقد أظهرت نمواً قوياً يعكس نجاح استراتيجيتنا والتعافي الاقتصادي الإقليمي الأوسع.

وحول التطلعات المستقبلية، قال مير: سنواصل تركيزنا على تحقيق استراتيجيتنا للنمو العضوي تزامناً مع سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في نمو الإيرادات بأكثر من 20%، هذا ولن تقتصر خططنا على التوسع العضوي، وسنواصل العمل على تقييم فرص الاستحواذ.

ونظراً للزخم الإيجابي الهائل في العام 2021، قامت «نتورك إنترناشيونال» بتحسين توقعاتها لهامش الأرباح وتتوقع نمو إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 27-29% في عام 2022، وتوسعاً طفيفاً في هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بعام 2021. وتواصل «نتورك إنترناشيونال» المضي قدماً في خطتها للدخول إلى السوق السعودية، وستبدأ بإطلاق باقة خدماتها خلال الأسابيع المقبلة بموعد يسبق التاريخ المقرر سابقاً ووفقاً لميزانية أقل أيضاً. وتتوقع الشركة تحقيق أولى الإيرادات من عملائها في المملكة خلال عام 2022، وتحقيق إيرادات إجمالية بنحو 50 مليون دولار على الأقل في المنطقة على المدى المتوسط والبعيد.

وتعتزم «نتورك إنترناشيونال» بدء تقديم خدمات الدفع مباشرة للتجار في مصر وتحقيق المزيد من فرص النمو، وفي حين تواصل الشركة تزويد عملائها من التجار ومصدري البطاقات في مصر بخدمات المدفوعات، بالتعاون مع مؤسسات مالية خارجية، إلا أنها تنوي البدء بتقديم هذه الخدمات مباشرة.

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