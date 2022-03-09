تعاون بين بنك الفجيرة و«عمل الإمارات للبيئة» لتنظيم نشاط تشجير حضري

المصدر: الفجيرة - البيان

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تواصل مجموعة عمل الإمارات للبيئة مهمتها نحو حماية البيئة، حيث تعاونت مع بنك الفجيرة الوطني لتنظيم نشاط تشجير حضري ضخم، في إطار برنامج «من أجل إماراتنا نزرع».

أقيم نشاط تشجير الأشجار في منطقة دبا بإمارة الفجيرة يوم السبت 6 مارس 2022 حيث تمت زراعة 265 شتلة من أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية عسل.

وأعربت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة، عن تقديرها العميق وامتنانها لهيئة الفجيرة للبيئة لدعمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، ولتسهيل نشاط زراعة الأشجار.

وقالت: «تقدر الدراسات البحثية أن ملايين الهكتارات من الأراضي الحرجية، يتم تحويلها إلى أنواع أخرى من استخدامات الأراضي كل عام. تشكل الأشجار المكونات الرئيسية للنباتات المفقودة. أدى فقدان الغطاء النباتي إلى خسارة كبيرة في وظائف النظام البيئي، وفقاً لتقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بمنصة العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، فإن تدهور النظم البيئية للأراضي والبحار يقوض رفاهية 3.2 مليار شخص ويكلف حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي في خسارة الأنواع وخدمات النظم البيئية».

وأشارت إلى أنه «نظراً لخطورة تدهور النظام البيئي للأراضي والبحار، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021-2030 عقداً للأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي، بهدف توسيع نطاق استعادة النظم البيئية المتدهورة والمدمرة كتدبير مثبت لمحاربة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي. تواصل المجموعة رحلة مليئة بالحيوية لإلهام المجتمع وتأمين دعم هادف ودائم لزراعة الأشجار المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني فينس كوك: «يلعب بنك الفجيرة الوطني دوراً أساسياً في تطوير الفجيرة، من خلال مثل هذه المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز المجتمع. هذه المبادرة هي امتداد لهدف المسؤولية الاجتماعية للشركات للبنك للمشاركة في مشاريع مؤثرة، مثل الحفاظ على البيئة وتقديم مساهمات ذات مغزى للمجتمع. نبقى ملتزمين بالاستدامة البيئية، ونعمل على تقليل البصمة الكربونية الشاملة؛ لا يُظهر هذا الجهد تفانينا تجاه إمارتنا الأصلية فحسب، بل أدى أيضاً إلى إحداث تغيير ملموس وجذاب بصرياً يحفزنا بشكل أكبر على مواصلة مهمتنا المتمثلة في رد الجميل للمجتمع، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات».

مع اختتام حدث غرس الأشجار مع بنك الفجيرة الوطني، تكون مجموعة عمل الإمارات للبيئة قد قامت بزراعة 2,106,791 شتلة من الأشجار المحلية في مختلف إمارات الدولة، منذ بدء هذا النشاط في عام 2007، وقد أدى ذلك إلى حجز 12,423.11 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند الاستحقاق.

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