«غرفة الشارقة» تحتفي بموظفيها وتكافئ المتميزين منهم خلال 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حفلها السنوي، لتكريم موظفيها المتميزين خلال 2021، إلى جانب موظفي مركز إكسبو الشارقة، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وذلك في إطار سعيها لدعم وتطوير الموظفين العاملين لديها وتحفيزهم وتقدير إنجازاتهم وتثمين جهودهم ومكافأة المتميزين منهم.

وشهد الحفل الذي أقيم بمقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعدد من المسؤولين والموظفين من الغرفة وإكسبو وتحكيم.

واستعرض الحفل منجزات الغرفة وموظفيها العام الماضي، والتي تحققت بفضل العمل الدؤوب والجهد المبذول لإيصال رسالتها، وتحقيق رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها المتميزة لأعضائها، كما شهد الحفل الاحتفاء بموظفات الغرفة تقديراً لإنجازاتهن تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وكرّم عبد الله العويس، ومحمد أمين العوضي، الفائزين بجائزة الغرفة للأداء المتميز لعام 2021، حيث فازت بفئة الإدارة المتميزة إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، فيما فاز بفئة الموظف المتميز في المجال الإداري فاطمة الشحي، أما جائزة فئة الموظف المتميز في مجال خدمة المتعاملين فكانت من نصيب مريم النقبي، في حين حصل الموظف جمال بوزنجال على جائزة الموظف المتميز في المجال الإشرافي، كما حصل الموظف محمد حافظ الدين على فئة الجندي المجهول، وجائزة القائد المتميز فكانت من نصيب إبراهيم الجروان، وذلك لحصوله على أعلى درجة في معيار القيادة والاستراتيجية بين الإدارات المشاركة.

وشهد الحفل تكريم الموظف الحاصل على أعلى عدد من الاقتراحات ضمن نظام يهمنا رأيك للاقتراحات والملاحظات لعام 2021 وهي الموظفة أمل إبراهيم الحوسني رئيس قسم الإعلام، وبالإضافة إلى تكريم الموظفين الحاصلين على أعلى درجات علمية وهم (منى سلطان السويدي – شهادة الماجستير في إدارة الأعمال – الإدارة الاستراتيجية والقيادة بتقدير امتياز من كلية الأفق الجامعية مع مرتبة الشرف، وسعود عبد الرحمن الهاجري – شهادة الماجستير في إدارة الأعمال – الإدارة الاستراتيجية والقيادة من كلية الأفق الجامعية مع مرتبة الشرف، وأمل إبراهيم الحوسني – ماجستير في علم الاجتماع التطبيقي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الشارقة)، كما تم تكريم الموظف المتفاني ذي الخدمة الطويلة وهم رانيا حبيب عبيد (مركز إكسبو الشارقة)، وخاجا نصير الدين (مركز اكسبو الشارقة)، ومروان سالم حميد المهيري (غرفة الشارقة)، ومشتاق علي تاليكونات حسن (غرفة الشارقة)، ومحمد راشد سالم آل صالح (غرفة الشارقة)، ومحمد عبيد الخيال (غرفة الشارقة ).

وتضمن الحفل تكريم فريق عمل جائزة الغرفة للأداء المتميز لعام 2021 وهم ندى الهاجري منسق عام الجائزة وسارة العتيبي، وهند المدني، وغزل المؤقت، ومحمود العناتي، إلى جانب تكريم عدد من المؤسسات التي تستحق الشكر لما قدمته من دعم للجهات الرسمية في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة وغرفة الشارقة بشكل خاص، وهم مركز إكسبو الشارقة، حيث تحول إلى مستشفى ميداني في 2020 ومركز متخصص لتقديم لقاح «كوفيد 19» في عام 2021، ومركز العمليات والتطوير الذي عمل طوال فترة العمل عن بعد بشكل ميداني وطوال الأسبوع وقدم خدمات بدون انقطاع في العامين 2020 و2021، إلى جانب تكريم عدد من الجهات الراعية والداعمة للغرفة.

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