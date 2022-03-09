«آدفيرت أون كليك».. أول وكالة رقمية لحجز الإعلانات في المنطقة العربية

المصدر: دبي- البيان

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أعلن أخيراً في دبي عن بدء التشغيل الفعلي لمنصة «آدفيرت أون كليك» الرقمية المتخصصة في تسويق وبيع وحجز مختلف المساحات الإعلانية في كل الدول العربية كمرحلة أولى، والتي سيتبعها توسع تدريجي خلال الفترة القادمة لتشمل العالم بأسره.

وكانت «آدفيرت أون كليك» قد أجرت مرحلة تجريبية خلال العام الماضي شملت تضمين معلومات أكثر من 1900 وسيلة إعلام وإعلان من مختلف الدول العربية، سيتم تسويقها عبر المنصة على نطاق عالمي بهدف استقطاب معلنين لهذه الوسائل بطريقة رقمية مبتكرة، ستمكن المعلن من مختلف دول العالم التعرف على وسائل الإعلام والإعلان العربية والتواصل المباشر معها في سبيل شراء وحجز المساحات الإعلانية.

وقال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس لتقنية المعلومات، المطور والمشغل لمنصة آدفيرت أون كليك: «نعمل في أومنيس على تطوير مشاريع رقمية متميزة تقدم حلولاً حقيقية وذات قيمة مستدامة لقطاعات الإعلام والإعلان والتسويق، ومنصة «آدفيرت أون كليك» هي واحدة من هذه الحلول التي تستهدف تعزيز فاعلية قطاع الإعلانات من خلال تعزيز وصول ونشر الوعي بوسائل الإعلان وربطها بشريحة أوسع من المعلنين على نطاق عالمي».

وأضاف الذيب: «المنصة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والإعلان العربية في المرحلة الحالية للتسجيل المجاني وتضمين معلوماتها فيها والاستفادة من حملات التسويق التي ستقوم بها المنصة للوصول إلى معلنين جدد على مستوى العالم، كما أن بإمكان المعلنين ووكالات الإعلانات الاستفادة من خدمات المنصة وطلب عروض الأسعار وحجز المساحات الإعلانية من وسائل الإعلام والإعلان بشكل مباشر».

وأوضح الذيب أن منصة «آدفيرت أون كليك» تعتمد نظام التعامل والتعاقد المباشر فيما بين المعلن ووسيلة الإعلان مقابل عمولة متدنية لا تزيد على 5٪ من قيمة التعاقد.

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