خبراء إدارة المرافق يستعدون لمؤتمر «ميفما كونفكس 2022» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تعقد الدورة العاشرة من المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما كونفكس» في دبي، أحدث نسخة من أكبر فعالية متخصصة في مجال إدارة المرافق في المنطقة، وذلك بدعم من بلدية دبي كشريك استراتيجي.

وسيجمع المؤتمر، الذي ينعقد بين 14 و17 مارس في فندق «العنوان» في مرسى دبي، الرواد والخبراء وصناع القرار والشخصيات البارزة وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك للبحث في أحدث التطورات والاتجاهات والابتكارات في قطاع إدارة المرافق.

وتنطلق أعمال المؤتمر هذا العام تحت شعار «إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات – جوهر التميّز والاستدامة»، وسيترأس المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، افتتاح المؤتمر إلى جانب كبار مسؤولي القطاع وجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

ويعد مؤتمر «ميفما كونفكس» منصة لتبادل الأفكار الإبداعية واستعراض أحدث الحلول الذكية لإدارة المرافق. وتساهم دورة عام 2022 من المؤتمر في مسيرة التحول التي يشهدها قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط في العصر الرقمي، وذلك من خلال مجوعة متنوعة من النقاشات ذات الصلة. وسيتعاون المشاركون من القطاعين العام والخاص ضمن فعاليات المؤتمر التي تستمر 4 أيام لتوحيد المعايير والترويج للاستدامة وتبني الابتكارات التكنولوجية بهدف تطوير كفاءة وجودة وتميز قطاع إدارة المرافق.

كما يشمل المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2022» عند الساعة السابعة من مساء 14 مارس 2022، تكريماً لأعضاء جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وعملهم المتفاني والتزامهم بالنهوض بقطاع إدارة المرافق.

وتتيح المجموعة الغنية من البرامج وورش العمل والجلسات التي يقدمها المؤتمر هذا العام فرصة كبيرة لتحسين آفاق قطاع إدارة المرافق، وتمكينه من تحقيق المزيد من النمو واستكشاف المزيد من الفرص.

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