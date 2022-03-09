وفد حكومي واستثماري من شمال الأرجنتين يبحث تعزيز التعاون مع «دافز»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت آمنة لوتاه المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وفداً حكومياً واستثمارياً من الأرجنتين ضم 3 حكام و6 وزراء مقاطعات في شمال الأرجنتين، برئاسة جيراردو زامورا حاكم ورئيس مجلس إقليم شمال الأرجنتين، إلى جانب خورخيه أوغستين مولينا، سفير الأرجنتين لدى الإمارات، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد، عبد العزيز الحمادي، نائب رئيس أول التسويق وريادة الأعمال في دافز، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في المنطقة الحرة، وضم الوفد 42 مسؤولاً حكومياً ومستشاراً اقتصادياً ورؤساء شركات، وسعى إلى التعرف على المنظومة المتكاملة للمنطقة الحرة ومحفظتها الشاملة من المرافق والخدمات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي من شأنها دعم الشركات الأرجنتينية في خططها لتوسيع استثماراتها الخارجية، إلى جانب المزايا التنافسية التي توفرها «دافز» لهذه الشركات مثل البنية التحتية عالمية المستوى بالقرب من مطار دبي الدولي والحوافز الضريبية والاستثمارية ومنصات دعم الأعمال الذكية وغيرها.

واطلع الوفد على عرضٍ متخصص حول تريدلنغ، السوق الإلكترونية سريعة النمو والتي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكاناتها التشغيلية من حلول لوجستية وتمويلية تربط ما بين المزودين العالميين وأسواق المنطقة، ما يوفر فرصاً جديدة للشركات من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشركات الأرجنتينية، وكيف يمكن لهذه الشركات الاستفادة من المنصة للتواصل مع شركات المنطقة وغيرها من مشترين ومورين بما يعزز من التبادل التجاري بينها وبين هذه الشركات.

وتعرف الوفد على مزايا مركز الحلال للتجارة والتسويق التابع للمنطقة الحرة ويوفر محفظة متكاملة من خدمات التسويق والمبيعات لدعم الشركات العالمية ورجال الأعمال في قطاع الحلال، حيث يعمل المركز على تطوير الأعمال من خلال تسهيل آلية تقديم الخدمات في 3 مجالات رئيسية هي خدمات دعم النمو، والامتثال والحصول على شهادات الحلال، ومعلومات ودراسات السوق، وذلك بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين يتعاونون مع المركز لتوفير إحصاءات وأرقام وتسهيلات من شأنها تعزيز الخدمات المتكاملة التي يوفرها.

وقالت آمنة لوتاه: تتمتع دافز بقدرات تنافسية تميزها عن غيرها من المناطق الاقتصادية الحرة على مستوى العالم، مدعومة بسجلٍ حافل من النجاحات البارزة سواء على صعيد المرافق والبنية التحتية وتوفير الخدمات والحوافز والتسهيلات، أم على صعيد إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي جعلت منها مثالاً عالمياً يحتذى به في تشغيل المناطق الحرة، وهو ما يسمح للشركات من جميع أنحاء العالم من الاستفادة من هذه المنظومة المتكاملة والشاملة لتوسعة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا انطلاقاً من إمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً يحظى بسمعة متميزة، وخصوصاً شركات سوق أمريكا الجنوبية التي تجمعها مع المنطقة روابط اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة تواصل النمو والتوسع ونتوقع مواصلة تطورها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت: نجحت الخطط الاستراتيجية لدافز في تعزيز سمعتها عالميا، وتدعم مثل هذه الزيارات الخطط التي تستهدف جذب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الحرة لتكون مقراً لعملياتها المستقبلية. ونعتبر الأرجنتين ودول أمريكا الجنوبية بشكلٍ عام شريكاً استراتيجياً نتبادل معه الفرص الاستثمارية والاقتصادية تعود بالفائدة على الشركات وتعزز من نموها وكفاءة أعمالها، فضلاً عن دعمها لمختلف سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية.

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