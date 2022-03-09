«مجموعة الفطيم» تدشّن برنامج «المتدرب الإداري» ضمن منصة «سنيار» للتوطين

المصدر: دبي- البيان

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دشّنت «مجموعة الفطيم» النسخة الخامسة من برنامج «المتدرب الإداري» من «سنيار»، منصة التوطين الخاصة بالمجموعة، وسط حضور كبير ضم رئيس «مجلس الفطيم للتوطين»، والمدير التنفيذي لقسم الموارد البشرية بالوكالة، وجميع مدراء الأقسام والإدارات في المجموعة، إلى جانب 42 موظفاً إماراتياً، تم توظيفهم بالمجموعة واختيارهم للاشتراك في برنامج المتدرب الإداري لمنصة «سنيار»، الأول لهذا العام.

يتيح هذا البرنامج الفرصة للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين، الذين يطمحون للعمل في «مجموعة الفطيم» في بناء مساراتهم المهنية مع المجموعة، بالاستفادة من برنامج تعليمي شامل وممنهج مدته 18 شهراً، من خلال مسار خاص تم تصميمه لتعزيز أداء المشاركين فيه وتنميته، وإثراء مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وقالت ميرة الفطيم رئيسة «مجلس الفطيم للتوطين»: انطلاقاً من دعم والتزام «مجموعة الفطيم» لجهود وخطط التوطين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، فإننا نولي التوطين اهتماماً خاصاً بالمجموعة، حيث قمنا بإطلاق مجلس الفطيم للتوطين، وتدشين استراتيجية التوطين الخاصة بالمجموعة، والتي تتمثل أحد مخرجاتها الهامة منصة «سنيار» للتوطين، الهادفة للارتقاء بالمواهب الإماراتية الناشئة، وتمكينها من شغل مواقع مهنية وقيادية في القطاع الخاص.

وأضافت: نحن مصممون على دعم المواهب الإماراتية الشابة، وإتاحة الفرصة لهم للترقي والتطور الوظيفي، مؤكدة أن أبناء الإمارات متميزون في أدائهم، ويتفانون في أداء الواجبات الوظيفية الموكلة إليهم، ويحرصون أشد الحرص على مواصلة التعلم والتدريب والترقي، وأن «مجموعة الفطيم» توفر لهم كافة الفرص للترقي وتبوؤ المناصب القيادية المهمة في المجموعة.

وقال عبد الرحمن صقر، المدير التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة في «مجموعة الفطيم»: منصة «سنيار للتوطين» هي إحدى الآليات والمبادرات العديدة لدى المجموعة، والتي تسهم في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وبما يتناسب مع طموح المواهب الإماراتية الواعدة على جميع الصعد، إذ يتضمن برنامج المتدرب الإداري لمنصة «سنيار» تدريب المواطنين المشاركين على مدار 18 شهراً في 6 تخصصات تشمل: علاقات العملاء وإدارة التغيير وإدارة الوقت والتأثير والقيادة والذكاء العاطفي، وذلك في مختلف أقسام المجموعة.

وقال علي العبودي وهو متخرج إماراتي في جامعة الشارقة - تخصص هندسة الكهرباء 2021: التحقت بالعمل في مجموعة الفطيم من خلال شركة الفطيم العقارية في قسم الصيانة في ديسمبر 2021. واخترت العمل في مجموعة الفطيم، لأنها توفر بيئة عمل وبرامج تعليمية وتدريبية مميزة للمواطنين، وأنا سعيد جداً بالمشاركة في برنامج «المتدرب الإداري» لتعلم مهارات جديدة تساعدني على التطور، وتحقيق نتائج مثمرة للمجموعة.

وقالت ليلى العلي وهي متخرجة إماراتية في جامعة زايد في دبي 2021، وتعمل في قسم الاتصال المؤسسي بمجموعة الفطيم منذ ديسمبر 2021: اخترت العمل في مجموعة الفطيم لأنها من أكبر وأعرق الشركات في الإمارات، ولها تاريخ عريق وسمعتها طيبة جداً وتوفر الفرص الكثيرة للمواطنين. وأكدت أن برنامج «المتدرب الإداري» منظم جداً، حيث يتم الاهتمام بأدق التفاصيل. ويساعدنا البرنامج كمتخرجين إماراتيين على التطور وتحسين قدراتنا في العمل، وختمت بالقول: طموحي أن أكتسب مهارات جديدة والإتقان في العمل، وأطور نفسي، وأصل للمراتب العليا في الشركة، وأن أكون دائماً في خدمة وطني.

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