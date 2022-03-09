الخاجة: الإمارات وإسرائيل تتطلعان لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قريباً

المصدر: البيان

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قال سعادة محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة إسرائيل اليوم الأربعاء إن الدولتين تتطلعان إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال الخاجة في تغريدته عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بعد الهند وإندونيسيا، تتطلع دولتا الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" قبل نهاية الشهر. الإمارات العربية المتحدة لا تزال على ثقة من أن CEPA مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".

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