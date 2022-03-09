دبي أفضل مدن المنطقة في أبحاث الإلكترونيات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل وجهة للأبحاث والتطوير في مجال الإلكترونيات، وفقاً للقائمة التي نشرتها أمس مجلة «إف دي آي انتيليجينس» البريطانية نصف الشهرية المتخصصة في شؤون الاستثمارات.

ورصدت القائمة أفضل الوجهات في كل منطقة من مناطق العالم للاستثمار في الأبحاث والتطوير في مجال الإلكترونيات، باعتبارها إحدى الصناعات العصرية شديدة الأهمية والتي تتمتع بتأثير عميق في الاقتصادات الحديثة.

وجاءت دبي في صدارة الوجهات على مستوى الشرق الأوسط وشال أفريقيا، وبعدها بفارق كبير، حلّت جوهانسبرغ ثانية، وعلى مستوى منطقة آسيا، جاءت هونغ كونغ في الصدارة، تلتها سنغافورة، وتصدرت لندن الوجهات الأوروبية.

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