2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم واحد

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 2.4 مليار درهم. فقد شهدت الدائرة أمس تسجيل 336 مبايعة بقيمة 1.41 مليار درهم، منها 79 مبايعة أراضٍ بقيمة 858.29 مليون درهم، و257 مبايعة شقق وفلل بقيمة 554.08 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 160 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 413 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البطين.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة، بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي، بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 938.62 مليون درهم، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 807.05 ملايين درهم، و54 رهن فلل وشقق بقيمة 131.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 700 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 64 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 132.06 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 115 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7 ملايين درهم.

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