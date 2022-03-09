«الروابي» تؤسس منشأة لمنتجات الألبان بقيمة 650 مليون درهم في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت كيزاد العاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية تأجير مع شركة الروابي التي تعد واحدة من شركات إنتاج مشتقات الألبان والعصائر الرائدة في دولة الإمارات، لتأسيس منشأة لمنتجات الألبان في أبوظبي بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون درهم تهدف إلى تلبية الطلب الاستهلاكي المتنامي على هذا النوع من المواد الغذائية، وتعزيز قدرات شركة الروابي على التصدير إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنص الاتفاقية على قيام الروابي بتطوير المنشأة على مساحة كيلومترين مربعين في المرحلة الأولى، وتخصيص مساحة إضافية تمتد على 3 كيلومترات مربعة للتوسع المستقبلي، على أن تضم المزرعة 10,000 رأس بقر.

وتشمل المرافق المزمع بناؤها في إطار مشروع شركة الروابي في كيزاد، حظائر مخصصة لحلب الأبقار ومصنعاً للألبان، وورشة للمعدات والصيانة، ومصنع أعلاف، وسكناً مخصصاً للموظفين، ومصنعاً لإنتاج الغاز الحيوي، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأسمدة يسهم في دعم منظومة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي بشكل عام، وسيعمل أكثر من 200 موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة في شركة الروابي بهذه المنشأة.

ثقة كبيرة

وأشار عبد الله الهاملي، رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إلى أن الثقة الكبيرة التي وضعتها شركة الروابي في كيزاد تؤكد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال الدعم الذي تقدمه لتوفير منتجات غذائية ومشتقات ألبان عالية الجودة، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في الدولة.

وتسهم هذه الاتفاقية في تطوير أعمال المزارع المحلية ودعمها لتتمكن من توفير المزيد من فرص العمل.. كما تمثل تطوراً إيجابياً للمستهلكين الإقليميين من خلال تسهيل حصولهم على المنتجات الغذائية الطازجة.

شرائح أوسع

وقال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي: يتيح استثمارنا في منظومة الأغذية في كيزاد خدمة شرائح أوسع من المستهلكين في الإمارات والمنطقة، وإن الموقع الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الخدمات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وجاهزية الأراضي في كيزاد، تساعد جميعها شركة الروابي في تطوير عملياتها على المدى الطويل، وتوسيع حضورها، وزيادة إمكانيات التصدير على امتداد جميع الأسواق. ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية المشروع الجديد في عامه الأول نحو 23 مليون لتر، وأن تتمكن الشركة من توزيع 1000 حاوية من المنتجات سنوياً.

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