«مداد» تستثمر 150 مليون دولار في الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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تستثمر «مداد للتكنولوجيا»، أكثر من 150 مليون دولار في مجالات البحوث والتطوير الرامية لابتكار تقنيات جديدة تمهد الطريق لإحداث نقلة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية والتنقل المستدام.

وأكد محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مداد للتكنولوجيا، أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها حصلت على براءات اختراع عدة عن ابتكاراتها السباقة في تقنيات الموجات فوق الصوتية التي تنطوي على إمكانات واعدة لاستخدامها في تطبيقات متطورة تساعد في الإقلاع عن التدخين وتوصيل الأدوية والتشخيص.

وقال المزروعي: «تلتزم «مداد للتكنولوجيا» بتقديم حلول أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً لتحسين الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارات ومختلف أرجاء العالم. وأكد أن الشركة استثمرت خلال الأعوام الأربعة الماضية 50 مليوناً في تطوير وتصنيع واختبار تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، مع تأمين الموافقات التنظيمية لهذه التكنولوجيا في الإمارات والأسواق الدولية.

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