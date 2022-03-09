«المالية» تؤكد أهمية جهود صندوق النقد لتعزيز الاقتصاد العالمي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أمس لقاء مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي عبر تقنيات الاتصال المرئي، للتباحث بشأن تفاصيل مشاركة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2022 بين 18 وحتى 24 أبريل.

وشدد الحسيني على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجاً إليها، فضلاً عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

وقال: تحرص الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، خاصة صندوق النقد لتقديم حلول مستدامة لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي العالمي والحد من الفقر وبناء الرخاء وتشجيع التنمية المستدامة بمختلف أنحاء العالم.

شهد اللقاء يونس الخوري وكيل وزارة المالية والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعلي الحوسني نائب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق.

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