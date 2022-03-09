«براند فاينينس»: "&e" تحتفظ بلقب أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت «مجموعة اتصالات»، والتي تحمل الآن الهوية التجارية الجديدة "&e"، بلقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط، والذي نالته العام الماضي أيضاً في التصنيف الصادر عن شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وصدر هذا التصنيف اليوم ضمن قائمة «أغلى 150 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط، 2022»، من «براند فاينينس» أيضاً.

وبلغ رصيد "&e"، في قوة العلامة التجارية 89.2 من أصل 100 درجة، وبارتفاع 1.8 درجة عن رصيدها في العام الماضي. واحتفظت "&e"، بنفس تصنيف العام الماضي لقوة علامتها التجارية، وهو «AAA».

ونالت علامة «طيران الإمارات» المركز السابع على القائمة. وبلغ رصيد «طيران الإمارات» في قوة العلامة التجارية 80.1، فيما نالت التصنيف «-AAA».

وجاءت علامة «بنك الإمارات دبي الوطني» في المركز الثامن برصيد 79.9، وتصنيف «-AAA»، فيما أكملت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تواجد 4 علامات إماراتية ضمن أقوى 10 علامات تجارية في المنطقة. ونالت «دو» المركز العاشر برصيد 79.4، وتصنيف «AA+».

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