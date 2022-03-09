«براند فاينينس»: «أدنوك» تحتفظ بلقب أغلى علامة تجارية في الدولة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بلقب أغلى علامة تجارية في الإمارات، وفقاً لقائمة «أغلي 50 علامة تجارية في الإمارات، 2022»، الصادرة اليوم عن شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وبلغت قيمة علامة «أدنوك» التجارية 12.8 مليار دولار بارتفاع نسبته 18.6% عن قيمة علامتها في العام الماضي.

ولم يطرأ تغيير على العلامات التجارية التي نالت المراكز من الأول إلى السادس هذا العام، حيث احتفظت جميعها بنفس مراكزها من العام الماضي.

واحتفظت «مجموعة اتصالات»، والتي تحمل الآن الهوية التجارية الجديدة «e&»، بالمركز الثاني على القائمة. وبلغت قيمة العلامة التجارية للمجموعة هذا العام 10.1 مليارات دولار، وبارتفاع نسبته 18.4% عن قيمة علامتها في 2021.

واحتفظت علامة «طيران الإمارات» بالمركز الثالث على القائمة. وبلغت قيمة العلامة 5 مليارات دولار، وبارتفاع نسبته 6.8% عن قيمتها في العام الماضي. كما احتفظت علامتا «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي الأول» بالمركزين الرابع والخامس، على التوالي.

واحتفظ علامة «بنك أبوظبي التجاري» بالمركز السادس بقيمة 2.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9.3%، بالمقارنة مع العام الماضي.

وقفزت علامة «إعمار العقارية» إلى المركز السابع هذا العام، بالمقارنة مع العام الماضي. وارتفعت قيمة العلامة هذا العام إلى 2.3 مليار دولار، بنسبة 9.3%، بالمقارنة مع العام الماضي.

وجاءت علامة شركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة «دو» في المركز الثامن بقيمة 2 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 7.3% عن قيمتها في العام الماضي. ونالت علامة «بنك دبي الإسلامي» المركز التاسع بقيمة 1.8 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 14.8% بالمقارنة مع قيمتها في 2021.

وكان المركز العاشر من نصيب «دي بي ورلد»، والتي بلغت قيمتها هذا العام 1.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 38% بالمقارنة مع قيمتها في العام الماضي.

وفي سياقٍ موازٍ، احتفظت «e&»، بلقب أقوى علامة تجارية في الإمارات، الصادر اليوم ضمن تصنيف «أغلى 50 علامة تجارية في الإمارات، 2022».

وبلغ رصيد «e&»، في قوة العلامة التجارية 89.2 من أصل 100 درجة، وبارتفاع 1.8 درجة عن رصيدها في العام الماضي. واحتفظت «e&»، بنفس تصنيف العام الماضي لقوة علامتها التجارية، وهو «AAA».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز