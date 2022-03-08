«إيروس» تتوسع في الإمارات بافتتاح فرعها الـ14 في دبي هيلز مول

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أمس افتتاح الفرع الرابع عشر لمجموعة «إيروس» في «دبي هيلز مول»، إذ تعمل المجموعة على استكمال خططها التوسعية بافتتاح متاجر جديدة في عام 2022، وتدير الشركة العاملة في قطاع التجزئة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، أعمالها من خلال 14 متجراً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة إيروس، التي تبلغ مليار دولار أمريكي، لفتح المزيد من المتاجر في الإمارات وخلق فرص عمل أكثر بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، ما يتماشى مع استراتيجية الوصول إلى مختلف العملاء في المناطق الحديثة في دبي.

علاوة على ذلك، تركز إيروس على الارتقاء باستثماراتها في وجودها الرقمي مع المحافظة على أن تجربة التسوق لا تختلف عن التجربة الشخصية. وسيضم المتجر الجديد الأجهزة المنزلية الفاخرة والعلامات التجارية المعروفة ومنها الهواتف وأجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة المنزلية مثل الغسالات، والبرادات وغيرها العديد من الأدوات.

وقال محمد بدري، مدير مجموعة إيروس: «نتطلع إلى استقبال عملائنا في المتجر الأحدث للبيع بالتجزئة لدى شركة إيروس، والذي نسعى من خلاله إلى تقديم تجربة تسوق سهلة لمجموعة من الإلكترونيات والمنتجات الرقمية الفريدة. ونعمل من خلال استراتيجية الشركة التوسعية على تقديم تجربة مرنة للعملاء عبر العديد من القنوات، ما سيعزز من التفاعل معهم بطريقة أفضل».

وقال أحمد بدري المدير في مجموعة إيروس: أعطينا مزايا جدية للعملاء فالمتجر ليس بالصغير ولا بالكبير نوجد حيث يوجد العميل، مؤكداً عودة النشاط بالكامل والذي جاء بعد فترة إغلاق استمرت عامين نتيجة الجائحة العالمية.

وقررت الشركة التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية والاستبدال بها الأكياس الورقية الصديقة للبيئة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة.

وشهدت إيروس نمواً ملحوظاً منذ بدء الجائحة، كما حققت العلامة التجارية نسبة ولاء قوية منذ أكثر من 54 عاماً. وتضم الشركة اليوم، أكبر العلامات التجارية الشهيرة مثل سامسونج، وهيتاشي، وتي سي أل، وأريستون، وميديا.

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