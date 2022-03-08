«تعاونية الاتحاد» تبحث الشراكة مع «ريكيت بينكيزر»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت «تعاونية الاتحاد»، وفداً من شركة «ريكيت بينكيزر» إحدى العلامات التجارية العالمية المهمة، وذلك في إطار مساعي التعاونية إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وتعريفه بآليات عملها المتطورة التي تتبعها حالياً وفق المعايير العالمية وخططها في التوسع والانتشار في المستقبل.

ومثل الوفد الزائر للتعاونية الرئيس التنفيذي لشركة «ريكيت بينكيزر»، لاكسمان ناراسيمهان، وطاهر مالك المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتوسيف فيصل المدير الإقليمي للشرق الأوسط، ومحمد كمبريس مدير مبيعات الشركة في الإمارات، وجوناثان رايت رئيس التجارة الإماراتية الحديثة، ومدير أعمال الشركة ثيرو.

حيث كان في استقبالهم في إدارة التعاونية في الورقاء سيتي مول الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي ومجر الدين خان مدير قطاع الشؤون التجارية، وسناء جول محمد أسلم مدير قسم تطوير الشؤون التجارية.

وقدم الرئيس التنفيذي للتعاونية شرحاً مفصلاً للوفد الزائر خلال اجتماعه معه عن أهم الخدمات التي تقدمها التعاونية للمتسوقين، وأهم ما تقوم به من ممارسات للتوسع والانتشار وما تتبعه من استراتيجيات وخطط في عملياتها الحالية كأكبر التعاونيات الاستهلاكية في مجال قطاع تجارة التجزئة.

إضافة إلى إطلاعه على العديد من المعلومات حول ثقافة تجارة التجزئة في تعاونية الاتحاد والحلول الرقمية التي تتبعها لتقديم السلع للمستهلكين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين للمستقبل القريب.

بدوره، قام مجر الدين خان مدير قطاع الشؤون التجارية، وسناء جول محمد أسلم مدير قسم تطوير الشؤون التجارية، بتنظيم جولة للوفد الزائر في فرع تعاونية الاتحاد في الورقاء سيتي مول، قدما خلالها آليات ترتيب السلع وتصنيفاتها والبيع وطرح العروض الترويجية لإسعاد المستهلكين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

إضافة إلى إطلاعه على أهم العلامات التجارية العالمية التي تقوم التعاونية بتوريدها لفروعها ومراكزها التجارية، فضلاً عن إعطاء الوفد لمحة عن المحال التجارية والعلامات التجارية التي تتخذ مراكز وفروع التعاونية مقراً لها لعرض منتجاتها وبيعها.

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