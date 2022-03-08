«دبي للمجوهرات» تطلق حملة «أمي جنتي» احتفاءً بعيدها

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملتها «أمي جنَّتي» احتفالاً بعيد الأم 2022، في الفترة من 10 إلى 25 مارس 2022. ستقدم العلامات التجارية المشاركة في الحملة تشكيلة مجوهرات خاصة وتصميمات فريدة.

جمعت «مجموعة دبي للمجوهرات» مشاركة أكثر من 8 علامات تجارية و 100 متجر مجوهرات بما في ذلك: مالابار للذهب والمجوهرات، جوهرة للمجوهرات، مجوهرات الكنز، ليالي للمجوهرات، مجوهرات تنغلس، دوسول للمجوهرات من داماني، لاماركيز، مجوهرات مينا. للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، تقدم علامات تجارية مختارة عروضاً فردية ليوم الأم على المجوهرات مما يتيح للمتسوقين تحقيق أقصى استفادة من الاحتفال.

حددت «مجموعة دبي للمجوهرات» موعدًا لإجراء سحوبات حصرية، ستتيح لخمس أمهات فرصة الحصول على قسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 10000 درهم.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: «الأم هي بلا شك أهم إنسان في حياة أي شخص وليس هناك ما هو أنقى من حب الأم.

للاحتفال بجميع الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقنا في مجموعة دبي للمجوهرات هذه الحملة الفريدة. نريد من سكان الإمارات أن ينضموا إلينا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة ويقدموا هدية دائمة ومميزة. نشكر الأعضاء المشاركين لدينا على دعمهم لهذه الحملة ونتوقع أن الحملة ستجذب اهتماماً واسعاً وستحقق نجاحاً كبيراً».

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