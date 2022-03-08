18 % نسبة عملاء «ساكسو بنك» من النساء في المنطقة خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، عن نمو أعداد المستثمرين من السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل النساء حتى الآن نسبة 18% من عملاء البنك الجدد خلال عام 2022، مع توجه عدد غير مسبوق من العملاء من النساء في جميع أنحاء العالم لدخول أسواق رأس المال والبدء بمسيرتهن الاستثمارية.

وذكرت البيانات التي أصدرها البنك بمناسبة يوم المرأة العالمي أنه شهد زيادة في عدد عملائه من السيدات بنسبة 18% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع 11% في عام 2020، و14% في عام 2021. كما أفاد البنك بأن معدل أعمار عملائه الجدد من السيدات انخفض بشكل عام، فضلاً عن أن قاعدة عملائه أصبحت أكثر تنوعاً، حيث تراوحت أعمار 51% من المستثمرين الجدد في عام 2021 بين 31-40 عاماً.

أما على المستوى العالمي، فشهد ساكسو نمواً لافتاً في عدد المستثمرين الجدد من السيدات بنسبة بلغت 354% بالمقارنة مع 288% من المستثمرين من الرجال في عام 2020. واستمر هذا التوجه الإيجابي في عام 2022، حيث بلغت نسبة السيدات من العملاء الجدد الذين استقبلتهم نصف مكاتب البنك أكثر من 25%.

والت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية لشؤون التسويق في ساكسو بنك: «نؤمن في ساكسو بنك بأهمية منح الجميع الفرصة لتحقيق تطلعاتهم المالية وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم. ويشكل الاستثمار أحد السبل لذلك، سواء بالنسبة لهم، أم للعالم والمجتمعات من حولهم.

ويسرنا أن تختار المزيد من السيدات ساكسو بنك كشريك موثوق لهن للتداول والاستثمار في مستقبلهن بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وعلى الرغم من أن تحقيق التمثيل المتكافئ بين الجنسين في هذا القطاع لا يزال بعيداً، إلا أننا نمضي قدماً في الاتجاه الصحيح لبلوغ هذا الهدف».

بدوره، قال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

«يؤكد ساكسو بنك على التزامه الراسخ بإتاحة الاستثمار والتداول للجميع من خلال التكنولوجيا، ويشمل ذلك جهودنا الهادفة إلى ردم الهوة بين الجنسين في مجال الاستثمار ودعم المرأة في مسيرتها الاستثمارية، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات مثل توفير الرؤى والتحليلات المتخصصة حول الاستثمار، وتقديم الندوات التعليمية، والرسوم المخفضة لخدمات الوساطة، وبرامج الإحالة والكثير من الخدمات الأخرى».

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