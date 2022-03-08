قيادات نسائية في «غرفة الشارقة»: يوم المرأة مناسبة للاحتفاء بابنة الإمارات

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكدت رغدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة سنوية لنا للاحتفاء بابنة الإمارات التي تسجل كل يوم إنجازاً جديداً يجسد النتائج المُشرفة التي أفرزتها التجربة الريادية لتمكين المرأة في دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي حرصت منذ قيام الاتحاد على تطبيق أرقى الممارسات في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها في المساهمة والحضور الفاعل في التنمية الوطنية.

وبهذه المناسبة رفعت رغدة حمد عمران تريم، أسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مشيدة بدور سموها الكبير في الارتقاء بالمرأة في دولة الإمارات، من خلال دعمها المستمر ورعايتها الدائمة لكي تتبوأ المكانة التي تليق بها في المجتمع، مهنئة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومثمنة دور سموها الرائد في دعم ابنة الشارقة وتمكينها في مختلف المجالات، ووفرت كافة سبل الدعم التي كفلت لها القيام بدورها في الارتقاء بوطنها، والوصول للصفوف الأولى في المحافل الدولية.

من جانبها أكدت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن اليوم العالمي للمرأة، يمثل مناسبة لاستذكار جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة وآمنت بقدرتها على تحقيق النجاح والتميز، فأثبتت للعالم أجمع أن دعم المرأة وإبراز طاقاتها هو الطريق إلى التنمية، والنهوض بالمجتمعات في المجالات كافة.

مشيرة إلى أن ابنة الشارقة استطاعت أن تسجل تقدماً يسطر لها في سجلها وفي مسيرتها ومشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتحقيقها لإنجازات غير مسبوقة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية.

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