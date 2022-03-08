زيادة نسبة النساء في الإدارة العليا إلى 25% في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، دعمه لتمكين المرأة من خلال زيادة نسبة النساء في الإدارة العليا ضمن المجموعة إلى 25% في بحلول عام 2027 تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

«يسعدنا بمناسبة يوم المرأة العالمي أن نلتزم علناً بتعزيز حضور المرأة في المناصب العليا ضمن المجموعة ليصل إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراكنا لأهمية التنوع والشمول المؤسسي في ثقافتنا واستمرار نجاحنا ومواصلة التزامنا نحو البيئة والمجتمع والحوكمة وقدرتنا على تلبية تطلعات العملاء.

ومن هذا المنطلق، وصلت نسبة النساء اليوم من إجمالي كوادرنا البشرية إلى 41%. ورغم تخطي هذا المعدل للمعايير السائدة في القطاع، علينا اليوم زيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا لنواصل بذلك التزامنا بشكل جاد لتحقيق هذا الهدف الطموح».

من جانبه قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نؤمن بأهمية إعداد قيادات نسائية استثنائية يستفيد منها بنك الإمارات دبي الوطني ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. وتنسجم هذه المساعي مع تركيز حكومة الدولة على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة تمثيل المرأة ضمن كوادر عمل القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وبذلك ندعو جميع النساء في بنك الإمارات دبي الوطني لوضع أهداف طموحة لتولي المناصب القيادية، ونخص بهذه الدعوة المواطنات الإماراتيات انسجاماً مع استراتيجية التوطين التي نلتزم بتطبيقها.

كما تتوج هذه الخطوة المرحلة التالية من رحلتنا نحو ترسيخ مبادئ التنوع والشمول، مستندين إلى كوادر عملنا المتنوعة التي تمثل 78 جنسية ضمن مختلف مكاتبنا وفروعنا، وثقافة المرونة المتجذرة في بيئة عملنا المدعومة بسياسة العمل عن بعد الدائمة، وسياساتنا للإجازات العائلية الرائدة في القطاع، وسجلنا الناجح على مدار عشر سنوات في تعيين أصحاب الهمم».

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