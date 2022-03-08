«الحمرا» تخصص مليار درهم لتنفيذ خطة نمو تمتد 5 سنوات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، إطلاق خطة نمو طموحة تمتد على مدار 5 سنوات بدءاً من عام 2023 لغاية 2027.

وعبر تخصيص نحو مليار درهم لتحقيق هذه الأهداف، ستبدأ «الحمرا» بحملة تطوير مدعومة بإضافات كبيرة على محفظتها الراهنة من المشاريع العقارية ومشاريع الضيافة إلى جانب تحسين أصولها الحالية، مع ضمان وضع الاستراتيجيات الملائمة لإجراء تحديثات تكنولوجية منظمة، وتحسين تجارب العملاء في قطاع التجزئة الأمر الذي يضمن الارتقاء بقيمة العلامة التجارية.

وقال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ «الحمرا»: بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تقدم الإمارة اليوم مزيجاً فريداً من نوعه يجمع بين البنية التحتية ميسورة التكلفة، وفرص الاستثمار القيّمة، والآفاق الجديدة لتطوير المشاريع والتوازن الاستراتيجي الأمثل بين قابلية توسيع الأعمال وإدارة المخاطر والعائدات الجذابة على الاستثمار.

وستعمل «الحمرا» على تعزيز قدرتها على إحداث نقلة نوعية في قطاعات أعمالها، مقدمة العديد من المشاريع التي تعتبر الأولى من نوعها ضمن فئتها دعماً للنمو الاقتصادي والاستراتيجية السياحية وتجارب المعيشة في إمارة رأس الخيمة، وستلعب الشركة أيضاً دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات إلى الإمارة، بما يسهم في حفز وتيرة تطورها وازدهارها.

وأضاف: تواصل «الحمرا» تقييم الفرص المواتية لإنشاء المشاريع والانخراط في نشاطات بناءة تدعم مكانة إمارة رأس الخيمة كإحدى أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام وتقديماً لمستويات المعيشة المتميزة في المنطقة، وذلك بفضل خدماتها التجارية المتفوقة وما توفره من خيارات متنوعة لأنماط الحياة.

وأعلنت «الحمرا» أخيراً بيع «الحمرا مول» الممتد على مساحة 27 ألف متر مربع إلى «الدار العقارية» مقابل 410 ملايين درهم، وتمثل صفقة بيع هذا المركز التجاري رسالة قوية تؤكد الإمكانات الواعدة وفرص النمو الكبيرة في إمارة رأس الخيمة باعتبارها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة والسياحة في الإمارات، ومتميزة بتنوعها السكاني الفريد والمقومات القوية لأسواقها، كما تعكس الخطوة بُعد نظر قيادة الإمارة التي باتت توفر اليوم إحدى أكثر البيئات الملائمة لمزاولة الأعمال، وتؤكد استراتيجية رأس الخيمة الرامية لاستقطاب الاستثمارات من الأفراد والشركات.

وأضاف: تنسجم صفقة بيع «الحمرا مول» مع طموحات «الحمرا» لإعادة توجيه قيمة الصفقة نحو إنشاء مشاريع إضافية ومتنوعة، وخلق المزيد من فرص الاستثمار وإثراء تجارب أنماط الحياة والتجزئة والضيافة والترفيه في إمارة رأس الخيمة لينعم بها سكانها وسياحها.

وأشار إلى أن تركيز «الحمرا» المباشر سيكون موجهاً نحو تحديث «منار مول» وترسيخ مكانته. كما يجري إعداد خطط لإعادة إطلاق أعمال الضيافة والتجزئة والترفيه على غرار شقق الحمرا السكنية، والشقق السكنية في قرية الحمرا، والواجهة المائية، ومرسى ونادي الحمرا لليخوت، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، كما ستوجه الشركة مزيداً من التركيز نحو مشاريعها السكنية والتجارية والفندقية في رأس الخيمة.

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