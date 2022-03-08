تعاون بين «النقد العربي» و«المدفوعات الدولية» الهندية لتعزيز خدمات الدفع الفوري

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع، اليوم، مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة «بُنى» للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL)، الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، مذكرة تفاهم للتعاون على بناء شراكة استراتيجية بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند.

تستهدف تقديم حلول مبتكرة في مجال المدفوعات تحقق الترابط التوافقي بين خدمات الدفع الفوري لدى كل من منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند. يتيح الربط بين الطرفين للمؤسسات المالية المشاركة تبادل المدفوعات عبر الحدود بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة وبفعالية عالية على مدار 24 ساعة في اليوم و 365 يوماً في السنة.

أقيم حفل التوقيع في مقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، بحضور سنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وأشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند.

وشدد على أهمية الدور المشترك لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند وصندوق النقد العربي لإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي ومواكبة الاحتياجات المالية للأفراد ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أهداف المؤسستين لدعم النمو الاقتصادي وتوفير الوسائل المناسبة لتحقيق الرفاهية والأمان الاجتماعي للمواطنين في العالم العربي والهند.

بدوره قال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL): «تُمثل الشراكة الاستراتيجية مع صندوق النقد العربي خطوة مهمة في إطار تنفيذ رؤيتنا الهادفة للارتقاء بحلولنا النموذجية في مجال المدفوعات إلى الأسواق العالمية.

تتمحور جهودنا حالياً على تقديم خدمات متطورة في مجال المدفوعات عبر الحدود عبر نظامنا للدفع الفوري المعروف باسم واجهة الدفع الموحدة «يو بي آي». نؤكد مجدداً أن شراكتنا مع صندوق النقد العربي ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية، ستعزز من إمكانات نمو نشاط «يو بي آي» في مجال المدفوعات عبر الحدود».

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