«اينوك» تحرز تقدماً ملموساً في خططها لرفع عدد محطات الخدمة إلى 186 في 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، أنها تحرز تقدماً ملموساً في خططها لزيادة عدد محطات الخدمة التابعة لها من 162 محطة تعمل بالكامل بنهاية عام 2021 إلى 186 محطة في عام 2022.

وكانت المجموعة افتتحت 15 محطة خدمة جديدة خلال عام 2021، منها محطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو 2020 دبي وعدة محطات جديدة في إمارة الفجيرة وسوق التنين 2. وبهذا، يصل عدد محطات الخدمة التي افتتحها اينوك منذ الإعلان عن خطتها التوسعية في عام 2016 إلى 55 محطة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تواصل اينوك استثماراتها بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية لدولة الإمارات وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الطاقة من عملائنا تماشياً مع الخطط طويلة الأمد لحكومتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة حياة مواطني الدولة وسكانها. وتأتي إضافة 24 محطة خدمة جديدة إلى شبكتنا الحالية في عام 2022 تأكيداً على التزامنا بتسخير طاقاتنا لخدمة المجتمع.

ومن المقرر افتتاح محطتين جديدتين في دبي الجنوب والمنطقة الحرة بمطار دبي خلال الربع الأول 2022، إضافة إلى افتتاح عدد إضافي من محطات الخدمة في ورسان، ومدينة دبي العالمية، ووادي العمردي، ووادي الصفا، والكرامة ومجمع دبي للاستثمار في إمارة دبي، وفي الصجعة، والرمثاء، والرقة، والفلج، والرحمانية في إمارة الشارقة.

وتعتزم المجموعة افتتاح 24 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية العام في أنحاء الإمارات، منها 10 محطات في دبي و9 محطات في الشارقة و4 محطات في أم القيوين، ومحطة واحدة في الفجيرة. ومن أصل 24 محطة جديدة تعتزم اينوك تشييدها، ستقوم المجموعة بتشييد 7 محطات خدمة متنقلة في دبي وأم القيوين، إضافة إلى محطة بحرية في ميناء الحمرية بدبي.

وتوفر مجموعة اينوك لعملائها مجموعة متنوعة من خيارات الدفع في جميع محطات الخدمة التابعة لها، ومنها «اينوك باي»، منصة الدفع اللاتلامسية التابعة للمجموعة إلى جانب أنظمة الدفع الأخرى مثل نظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن»، والمحفظة الإلكترونية. ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر «زووم»، علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع محطات اينوك.

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