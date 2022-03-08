مصر ضيف شرف «معرض دبي الدولي للأخشاب» من 15 إلى 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تحل مصر «ضيف شرف» في معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022، الذي يقام في الفترة من 15 مارس إلى 17 مارس 2022، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأشار منظمو المعرض إلى مكانة مصر العالمية المتميزة في سوق الأخشاب والتي تعزى إلى وجود أكثر من 35,000 مصنع وورشة لإنتاج الأثاث، إذ يمثل ثالث أكبر قطاع صناعي في الجمهورية من ناحية عدد المنشآت والعمالة. كما يسهم سوق الأخشاب المزدهر في مصر بنسبة 13% من إجمالي العمالة الصناعية.

وقال وليد فرغل، المدير العام لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022: «بمرور الأعوام، تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات نمو ممتازة وتحسن مستمر في حجم سوق الأخشاب بمعدل سنوي مركب بنسبة خمسة في المئة بفضل إطلاق العديد من المشاريع والخدمات. ودفعتنا المكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في قطاع الأخشاب، إلى منحها لقب دولة الشرف لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022».

وأضاف: «رسّخ معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب مكانته منصة استراتيجية للمشترين والبائعين للتواصل وإنشاء شراكات رئيسة من شأنها أن تؤدي إلى علاقات تجارية طويلة وقوية. ونتوقع حضور نحو 8000 زائر في أيام المعرض الثلاثة».

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