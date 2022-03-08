«جيرمان اكسبرتس» يفتتح مركزاً جديداً في دبي

المصدر: دبي- البيان

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افتتح «جيرمان اكسبرتس»، لحلول خدمة وصيانة السيارات الأوروبية والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مركزاً جديداً في دبي، وذلك ضمن خطته التوسعية داخل الدولة بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء من أصحاب السيارات الفارهة.

وتبلغ مساحة المركز الجديد في منطقة القوز - دبي ما يزيد على 4,500 متر مربع مجهزة بأحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة، إذ يحتوي على 40 مقبساً و5 منصات لفحص السيارات كافية لاستيعاب وصيانة أكثر من 90 سيارة في اليوم الواحد.

ويقدم «جيرمان اكسبرتس» لعملائه في كلٍ من دبي وأبوظبي التقنيات الخاصة بصيانة الهيكل الخارجي وطلاء السيارات، وهندسة البرمجيات والبرامج، وصيانة المحرك وعلبة التروس لجميع السيارات الأوروبية الفارهة مثل بورش، ولامبورجيني، ومازاراتي، وفيراري، وبنتلي، ومايباخ، ورولز رويس، واستون مارتن، وماكلارين، والعديد من العلامات التجارية الأخرى مثل: بي إم دبليو، وأودي، ولاند روفر، ومرسيدس بنز، وفولكس فاجن.

وقال إبراهيم عز الدين، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«جيرمان اكسبرتس»: انطلقنا في عام 2015، وبسبب تزايد الطلب من عملائنا في دبي، يسرنا افتتاح فرعٍ جديدٍ لنا لكي نكون أقرب إليهم.

وحاز «جيرمان اكسبرتس» ثقة أكثر من 35,000 عميل من أصحاب السيارات، وحاصل على شهادة «TÜV»، الصادرة عن الهيئة الألمانية للرقابة الفنية، وهي واحدة من أهم الشهادات التي تُمنح لمراكز صيانة السيارات ضمن إطار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد الفنيين والمهندسين 115 موظفاً في دبي و210 موظفين في أبوظبي.

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