«جالاجر» تطلق أعمالها بمركز دبي المالي العالمي لتعزيز خدمات التأمين في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة جالاجر إطلاق شركة جديدة في مركز دبي المالي العالمي، لتزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول إعادة التأمين الاختياري والمُخصص.

ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ليبني على النتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية بين جالاجر ومجموعة إم آي جي في شركة ايس جالاجر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع استحواذ جالاجر على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم شركة ايس لوساطة إعادة التأمين المحدودة في مركز دبي المالي العالمي، في حين احتفظت شركة إم آي جي القابضة بنسبة 49% من الأسهم.

ومع استكمال عملية الاستحواذ، ينتقل فريق عمل شركة ايس لمواصلة تقديم الخدمات لعملاء الشركة تحت مظلة علامة جالاجر، ما يضمن لعملاء الشركة الاستمرار بالتعامل مع وسطائهم الحاليين والاستفادة من خبراتهم وفهمهم المعمّق للسوق، مع الاستفادة في ذات الوقت من الوصول المباشر لخدمات شركة جالاجر العالمية.

وتمتاز جالاجر بقاعدة عملائها الواسعة في المنطقة إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعروض المخصصة والمبتكرة، ما يتيح لها توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز فرص النمو في المنطقة. وتعتمد الشركة على فريقٍ متنامٍ يضم أكثر من 20 موظفاً يتمتعون بخبرة في مجال إعادة التأمين الاختياري والمُخصص في عدة قطاعات، بما فيها الموارد الطبيعية والعقارات والمؤسسات المالية والمخاطر الخاصة والطيران والقطاع البحري والأمن الإلكتروني والبناء.

ويأتي إنشاء الشركة الجديدة بالانسجام مع الشراكة مع ايس التي تم الإعلان عنها في أبريل 2021. وتُعد ايس جالاجر واحدة من أبرز شركات وساطة التأمين في المنطقة والتي تقدم خدماتها للعملاء في الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت ولبنان.

وتضمنت عملية استحواذ جالاجر على شركة ويليس لإعادة التأمين في شهر ديسمبر الماضي وجود فريق اتفاقيات إعادة التأمين والمكوّن من عشرة أعضاء في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيكونون جزءاً من فريق جالاجر الرئيسي. ويواصل شمس الدين قصّالي قيادة فريق اتفاقيات إعادة التأمين كرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اعتباره جزءاً من شركة جالاجر العالمية لإعادة التأمين.

وقالت فيفيان ويد، رئيسة مجلس إدارة شركة جالاجر العالمية لوساطة التأمين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: نواصل الاستثمار في حضورنا بمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويساهم تأسيس شركتنا في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز عروضنا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدوره، قال نجيب بحوث، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم آي جي القابضة: يواصل تعاوننا مع جالاجر تسجيل نجاحاتٍ مهمة تنعكس أصداؤها الإيجابية في السوق، لذا يسعدني تعزيز هذه الشراكة باستحواذ جالاجر على حصة الأغلبية في ايس لإعادة التأمين. ونتطلع إلى التعاون مع جميع أعضاء فريق جالاجر ومواصلة توسيع نطاق عروضنا المقدمة إلى العملاء في أنحاء المنطقة.

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