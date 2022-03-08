شراكة بين «ليندو» و«ماغناتي» لتحسين الوصول إلى رؤوس الأموال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة «ليندو» للتمويل الرقمي، شراكة مع «ماغناتي»، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين الوصول إلى رؤوس الأموال. وتُعزّز هذه الشراكة التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، مما يمكّن شركة «ليندو» من توفير وصول سريع وسهل إلى تمويل رأسمال عامل للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستخدم «ليندو» تحليلات متقدمة والعديد من الشراكات الاستراتيجية بين الشركات، مثل هذه الشراكة مع «ماغناتي»، لتوفير مستوى استثنائي من الخدمة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقامت الشركتان باعتماد أسلوب فعال لإضافة العملاء رقمياً وتوفير قرارات تمويل فورية، وذلك باستخدام مهارات وخبرات كل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد «ليندو» الشركات الصغيرة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية على بناء سجلها الائتماني، كما يمكن للشركات التي ربما لم تكن قادرة على الحصول على التمويل في الماضي أن تتلقى الدعم من خلال الحصول على التمويل بسهولة واستخدامه لتعزيز الشركات وتنميتها.

واختارت «ليندو» شركة المدفوعات «ماغناتي» بسبب تركيزها القوي على خدمات الاستحواذ المباشر وحلول الدفع للمستهلكين ومعالجة عمليات إصدار حلول الدفع الحكومية ومعالجة عمليات الاستحواذ؛ حيث تقدم الشركة لعملائها منصة الدفع المتكاملة «Payment as a Platform» لمدفوعات العملاء من التجار، والمزودة بأحدث الحلول التقنية المبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وواجهات برمجة التطبيقات، بهدف تحقيق أفضل قيمة لعملائها.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً في استخدام المدفوعات الرقمية حول العالم، وهو التوجه الذي تسارع بسبب التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». ومن هذا المنطلق، فإنه من الطبيعي أن تنتقل طريقة الموافقة على القروض وتوزيعها من المجال المادي إلى الحيز الرقمي.

ونحن متحمسون لشراكتنا مع «ليندو»، لنعمل معاً على تقديم خدمات جديدة وغير مسبوقة للتجار. وانطلاقاً من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقديم الدعم لها. وتضمن شراكتنا قدرة هذه الشركات على الوصول بسرعة وأمان إلى رؤوس الأموال التي تحتاجها لتوسيع نطاقها في الدولة».

من جانبه، قال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليندو»: «يسُرّ «ليندو» أن تتعاون مع «ماغناتي» لتقديم حل إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بأسلوب يتسم بالسرعة والسهولة والفعالية. نحن نسعى إلى تمكين الأفراد المبدعين والذين يملؤهم الشغف من خلال الأعمال الرقمية في المنطقة والارتقاء بإنجازاتهم، ولدى ماغناتي الخبرة والبنية التحتية اللازمة لمساعدتنا في الوصول إلى مزيد من الشركات أكثر من أي وقت مضى».

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