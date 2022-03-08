«مداد للتكنولوجيا» تستثمر 150 مليون دولار لابتكار تقنيات جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستثمر «مداد للتكنولوجيا»، أكثر من 150 مليون دولار في مجالات البحوث والتطوير الرامية لابتكار تقنيات جديدة تمهد الطريق لإحداث نقلة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية والتنقل المستدام.

وأكد محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مداد للتكنولوجيا، أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها حصلت على براءات اختراع عدة عن ابتكاراتها السباقة في تقنيات الموجات فوق الصوتية التي تنطوي على إمكانات واعدة لاستخدامها في تطبيقات متطورة تساعد في الإقلاع عن التدخين وتوصيل الأدوية والتشخيص.

وقال المزروعي: «تلتزم «مداد للتكنولوجيا» بتقديم حلول أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً لتحسين الصحة العامة وجودة الحياة في دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم».

وأكد المزروعي أن «مداد للتكنولوجيا» استثمرت خلال الأعوام الأربعة الماضية 50 مليوناً في تطوير وتصنيع واختبار تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، إضافة إلى تأمين الموافقات التنظيمية لهذه التكنولوجيا في دولة الإمارات والأسواق الدولية.

وتعمل الشركة حالياً على إطلاق نظامها الجديد الحاصل على براءة اختراع والمخصص لتوصيل النيكوتين العامل بالموجات فوق الصوتية (UNDS) في أسواق دولة الإمارات، كما تعتزم الشركة إنفاق 100 مليون دولار إضافية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لإجراء التجارب السريرية وبحوث الإقلاع عن التدخين وتطوير المنتجات في مجموعة من القطاعات الأخرى.

وتابع المزروعي: «يسعدنا توجيه استثماراتنا وسنواتنا الطويلة من البحوث لتوفير تقنياتنا المتميزة في الأسواق المحلية والعالمية». وأشار المزروعي إلى أن الشركة تخوض حالياً محادثات متقدمة للتعاون مع شريك عالمي، وتخطط بنشاط لدخول الأسواق الأوروبية والأمريكية.

واختتم المزروعي: «نعتزم في «مداد للتكنولوجيا» المساهمة بدور فاعل في توجهات التحول الرقمي التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن، ونؤمن بأهمية تخطي الحدود العلمية المألوفة للوصول إلى مستويات صحية أفضل وتحسين جودة حياة الجميع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز