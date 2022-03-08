استثمار مالي لـ «ماستركارد» في شركة زيتا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من «زيتا»، الشركة الناشئة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المصرفية، و«ماستركارد»، اليوم، عن توقيع شراكة عالمية تمتد لخمسة أعوام.

وتدخل الشركتان بموجب هذه الاتفاقية السوق معاً لإطلاق بطاقات الائتمان مع جهات الإصدار في مختلف أنحاء العالم بالاستفادة من منصة زيتا لمعالجة البطاقات الائتمانية الحديثة القائمة على السحابة والمُعدّة للاستخدام على مُختلف واجهات برمجة التطبيقات، وأكدت ماستركارد التزامها بهذه الشراكة من خلال الإعلان عن استثمار مالي في شركة زيتا.

وقال بهافين توراخيا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زيتا: «نعتمد على منصة معالجة البطاقات الائتمانية المتطورة من زيتا لإعادة رسم ملامح سُبل إطلاق جهات الإصدار لبرامج بطاقات الائتمان لديها، من خلال توفير نماذج جديدة تحلّ مكان الأنظمة الحاسوبية القديمة.

وتُتيح منصتنا للمستخدمين، إلى جانب الكثير من المزايا الأخرى، القدرة على زيادة سجلات الإقراض من خلال زيادة قيمة التعاملات أفضل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأدوات تطوير البرمجيات المتنوعة لدينا، والحد من التكاليف من خلال الفوترة بنظام برمجية الدفع المسبق كخدمة.

والارتقاء بمستوى رضا العملاء من خلال إطلاق تجارب خدمة ذاتية غنية لحاملي البطاقات، وتسريع عملية الإصدار والمراجعة باستخدام حلول النشر السحابية القابلة للتطوير لدينا. ونرى في ماستركارد شريكاً مُلتزماً بالمضي قُدماً في هذه الرحلة معنا مع إيمان كامل برسالة الشركة».

وتهدف زيتا، بالاعتماد على دعم ماستركارد وتكامل إمكاناتها في حلول الإصدار الرقمي والاحتيال والمخاطر والولاء وغيرها، إلى نقل قطاع معالجة البطاقات الائتمانية من الاعتماد على الأنظمة المجزأة متعددة الموردين إلى مرحلة جديدة من أنظمة المورد الواحد الذكية والقابلة للتخصيص، بحيث تكون أكثر قدرة على التجاوب مع الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة لحاملي البطاقات.

ومع توجه الشركتين نحو إعادة تشكيل القدرات الرئيسية بشكل مسبق خلف الكواليس، سيتسنى لجهات الإصدار الآن إصدار البطاقات الائتمانية بشكل أسرع، ما يجعل من مهمة تصميم وإطلاق برامج البطاقات ذات القابلية العالية على التخصيص أسرع من أيّ وقت مضى.

ومن جانبه، قال سانديب مالهوترا، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والابتكار في آسيا والمحيط الهادئ لدى ماستركارد:

«في ضوء الاعتماد المتزايد لحلول التسوق والخدمات البنكية الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تدخل ماستركارد هذه الشراكة مع زيتا لتزويد البنوك المصدّرة للبطاقات والشركات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية بإمكانات حديثة لمعالجة البطاقات الائتمانية، بما يمكّنها من تحقيق أقصى مستويات السلامة والأمن والراحة في التجارة الإلكترونية والخدمات البنكية الإلكترونية والتعاملات غير التلامسية.

وستحظى جهات الإصدار لدى استخدام منصة معالجة بطاقات الائتمان من زيتا بفرصة لتنمية قاعدة المستخدمين لديها وزيادة معدلات الاستخدام، فضلاً عن الوصول إلى أسواق جغرافية جديدة، بالتوازي مع تسريع التحول نحو التعاملات غير النقدية في جميع أنحاء العالم».

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