ارتفاع تاريخي لخام دبي في بورصة طوكيو

المصدر: (طوكيو - وام)

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ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط خام دبي القياسي في بورصة طوكيو للسلع أمس، مسجلاً أكبر زيادة يومية على الإطلاق بأكثر من 100 ألف ين (970 دولاراً تقريباً) لكل كيلولتر (1000 لتر).

وجاء الارتفاع مع تزايد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط الخام من روسيا. وارتفع سعر عقود التسليم في أغسطس بمقدار 10530 يناً من يوم الجمعة الماضي لينتهي عند 77240 يناً للكيلولتر، أعلى مستوى منذ ما قبل انهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في سبتمبر 2008.

وفي بورصة أوساكا، قفزت العقود الآجلة الرئيسية للذهب، التي يتم تسليمها في فبراير 2023، لفترة وجيزة لتصل إلى مستوى قياسي خلال التعاملات عند 7377 يناً لكل غرام.

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