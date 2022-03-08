«وول ستريت جورنال»: دبي مركز التقنية عربياً

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت «وول ستريت جورنال» دبي بأنها مركز التقنية في العالم العربي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير عن قطاع التقنية في دبي، أمس، بأن الازدهار شمل فروع التقنية كافة، خاصة ما يتعلق منها بالتعاملات والأصول الرقمية، ومنها تقنية سلاسل الكتل «بلوك تشين» والعُملات المُشفّرة، موضحةً أن تفشي الجائحة العامين الأخيرين عزّز الازدهار التقني في دبي وسرّع وتيرته.

وأوضحت أن دبي أبقت على انفتاح حدودها بقدر هائل رغم الجائحة، وتبنت برنامجاً مُكثفاً لتطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة، كما طبّقت سياسات تستهدف استقطاب المزيد من الأثرياء والفئات المُتميزة مهنياً، وخاصة الموهوبين في قطاع التقنية من أنحاء العالم، مضيفةً أن هذه التوجهات من جانب دبي استقطبت لها قوة عاملة دولية مُتنقلة إلى حد هائل، الأمر الذي غذّى قطاع التقنية في الإمارة وأمدّه بقدر كبير من العمالة المُتمتعة بمواهب متنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز