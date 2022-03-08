استكمال إعادة هيكلة «دريك آند سكل»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» انتهاء لجنة إعادة التنظيم المالي من إجراءات إعادة هيكلة الشركة والوصول لتسويات مع الدائنين تحقق الاتفاق الرضائي بين الطرفين، والوصول إلى نسبة التصويت المطلوبة، تجاوزت ثلثي مطالبات الدائنين من قيمة المديونية.

وأفادت بأنه تم اعتماد خطة إعادة الهيكلة التي تم الموافقة عليها مبدئياً من البنوك الرئيسة المشاركة، فإن إجراءات إعادة التنظيم المالي قد وصلت إلى مرحلتها النهائية. وقال المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل»: «كلنا أمل بأن نعود إلى مسار النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة، وننتظر قرار محاكم دبي للبت في الطلب المقدم واستكمال عملية إعادة الهيكلة».

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