تعاون بين «اتصالات الإمارات» و«سامسونغ» لتوزيع الابتكارات والحلول الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة &e إبرام اتفاقية تعاون مع شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، تصبح بموجبها الموزع الرئيس لمحفظة متكاملة من أحدث الابتكارات والأجهزة والحلول الذكية التي توفرها سامسونغ في الإمارات، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتوريد والتوزيع لمنتجات سامسونغ، مع توفير تجارب متميزة لمختلف فئات العملاء.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، الذي انعقد مؤخراً في برشلونة - إسبانيا. وتسهم الشراكة في تعزيز مكانة سامسونغ باعتبارها إحدى العلامات التجارية البارزة في الإمارات.

إضافة إلى التأكيد على المكانة المتميزة لشركة اتصالات الإمارات باعتبارها الشريك الرئيس لشركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات في توفير أحدث الحلول والابتكارات التي تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. ويسهم هذا التعاون في توسيع نطاق منتجات وعروض سامسونغ الحصرية، لتشمل أكثر من 40 فئة، عبر محفظة الحلول والمنتجات الخاصة بالعملاء من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك حلول المنزل الذكي، والحلول المؤسسية، والإكسسوارات، وغيرها من أحدث المنتجات والحلول المبتكرة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات الإمارات: تنسجم أهداف هذه الشراكة مع رؤية &e الإمارات طويلة الأمد، للتحول إلى مجموعة رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي عالمياً، ولتوفير أفضل الحلول والابتكارات التقنية لعملائها عبر مختلف القطاعات والمجالات. وستسهم الشراكة في تعزيز أوجه التعاون مع سامسونغ، وذلك في إطار حرصنا المشترك على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لجميع عملائنا ورفدهم بحلول رقمية عالمية المستوى للأفراد أو لمختلف القطاعات.

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