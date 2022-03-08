صندوق محمد بن راشد للابتكار يقدم ضماناً لـ «كويكوب» للحصول على تمويل 5 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الإمارات، أمس، تقديم ضمان ائتماني، بقيمة خمسة ملايين درهم لشركة كويكوب Quiqup المبتكرة في مجال التجارة السريعة (q-commerce) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتوفر الشركة خدمات متخصصة في توصيل الميل الأخير، وتعتمد على تطوير برمجيات تحسين المسارات لعمليات التوصيل في المدن، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، لتصبح أسرع اقتصادات التجارة السريعة في العالم.

وتفخر Quiqup بدعم قطاع الأعمال في الإمارات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات والمؤسسات الكبيرة، من خلال الخدمات الموثوقة، التي توفر فرصاً للشركات المحلية لتعزيز نجاح أعمالها.

وتسعى الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى إحداث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية، إذ أسهمت في إدخال تغييرات كبيرة إلى عمليات التوصيل، من خلال نموذج عملها الفريد، الذي يعتمد على بنية تحتية خاصة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية حاجات العملاء، من خلال تقديم حلول التجارة السريعة بالاعتماد على تجارب رقمية، تتيح توصيل المنتجات خلال 60 دقيقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتجه فيه العالم نحو عمليات التوصيل فائقة السرعة، وهو اتجاه تشهده بالفعل مدن مثل لندن وبرلين ونيويورك، ومع توجه الاقتصاد الجديد نحو التجارة السريعة، ستصبح مدة التوصيل البالغة 60 دقيقة المعيار الأساسي بدلاً من يومين أو 3 أيام حالياً، وهذا سيؤثر على جميع فئات المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية والأزياء ومستحضرات التجميل، في ظل تنافس العلامات التجارية على تلبية متطلبات مستهلكيها

وقال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي للشركة: فخورون بالحصول على الدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار، مما سيعزز التزامنا بمواصلة الابتكار في الخدمات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، عبر تطوير تقنيات متقدمة ونماذج تشغيلية عالية الكفاءة. وتعد الإمارات على الدوام سوقاً ممتازة لمنتجاتنا.

تمكين

قالت فاطمة النقبي، الرئيسة التنفيذية للابتكار، وممثلة وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: نهدف من خلال الصندوق إلى تمكين الشركات التي تحظى بقدرات ابتكارية قوية، تسمح لها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويسعدنا أن نقدم الدعم لشركة Quiqup من خلال برنامج الضمان الائتماني، حيث تعاونّا عن كثب مع الشركة، وندرك جيداً الإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها، ونؤمن بأن الخبرة والمعرفة العميقتين لدى الشركة ستعززان من قدرتها على التوسع إلى الأسواق المحلية والإقليمية انطلاقاً من الإمارات.

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