تراجع الأسهم المحلية والسيولة 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد أن شهدت عمليات بيع بهدف جني الأرباح للقطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.5 مليار درهم منها 2.1 مليار في أبوظبي و337 مليون درهم في دبي. وجرى التداول على 490 مليون سهم، موزعة بواقع 356 مليوناً في أبوظبي و134 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 21507 صفقات.

سوق دبي

وهبط سوق دبي بنسبة 0.88%، ليغلق عند 3418 نقطة بضغط من نزول القطاعات القيادية، حيث تراجع قطاع البنوك 0.83% مع نزول «دبي الإسلامي» 1.1% و«الإمارات دبي الوطني» 0.66%. وهبط قطاع النقل 0.33% بضغط نزول «الخليج للملاحة» 5.96% و«أرامكس» 1.99%، بينما صعد «العربية للطيران» 1.22%.

ونزل قطاع العقار 0.58% على وقع هبوط «إعمار العقارية» 0.56% و«إعمار للتطوير» 0.69% و«الاتحاد العقارية» 0.74% و«ديار»1.06%، واستقر «داماك» عند إغلاقه السابق. وهبط قطاع الاستثمار 1.87% بضغط نزول «سوق دبي المالي» 2.9% و«شعاع كابيتال» 3.11% وانخفض «دبي للاستثمار» 1.28%.

كما تراجعت أسهم قطاعات «الاتصالات» 1.93% والخدمات 1.53% والسلع 0.26%، بينما صعد قطاع التأمين 1.4%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط 123 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 56 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 34 مليون درهم. وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع بنسبة 9.9%، تلاه «دبي الوطنية للتأمين» 9.09%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.96%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.34% ليغلق ملامساً 9650 نقطة بضغط هبوط القطاعات القيادية.

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