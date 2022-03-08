منح موظفي سوق أبوظبي العالمي حق التصديق على وصايا غير المسلمين

المصدر: (أبوظبي ـ موفق محمد )

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أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، القرار الإداري رقم 42 لسنة 2022 بشأن توسيع نطاق الترخيص المخول لبعض موظفي سوق أبوظبي العالمي، بمزاولة أعمال الكاتب العدل العام والتصديق على وصايا غير المسلمين.

ويمنح القرار الجديد بعض موظفي سوق أبوظبي العالمي المخول لهم، صفة واختصاصات مهنة الكاتب العدل العام، وذلك بما يمنح الموظفين المختصين، صلاحية مزاولة مهام الكاتب العدل والتصديق على وصايا غير المسلمين. ووفقاً للمادة الأولى من القرار، فإنه يمتد نطاق اختصاص موظفي سوق أبوظبي العالمي المرخص لهم بمزاولة أعمال الكاتب العدل العام والتصديق على وصايا غير المسلمين، ليشمل تصديق معاملات جمهور المتعاملين من خارج مجتمع السوق. وحددت المادة الثانية من القرار فترة بداية سريان القرار بتاريخ 3 مارس.

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