«المالية» تؤكد الحرص على تعزيز التنسيق مع «التمويل الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أمس، مع هيلا شيكروهو، نائبة الرئيس التنفيذي في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وباكستان وأفغانستان، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في مقر وزارة المالية بدبي. وتمت مناقشة خطة عمل مؤسسة التمويل الدولية، والاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بأعمال المؤسسة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وخلال اللقاء، أكد الحسيني أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع. وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في البلدان النامية».

حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، عبدالله العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وموزة المطروشي، رئيس قسم المنظمات الدولية، ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، سفيان العيسى، المدير الإقليمي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب الاطلاع على آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرامج المؤسسة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التباحث بشأن الدعم الذي تقدمه المؤسسة لشركات القطاع الخاص في الإمارات لتنمية استثماراتها في الخارج.

وكانت الإمارات قد انضمت إلى مؤسسة التمويل الدولية في 30 سبتمبر 1977، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل مستديم في الدول النامية، بغرض المساعدة على الحد من الفقر وتحسين حياة الأفراد.

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