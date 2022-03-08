1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام )

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 909.66 ملايين درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 173.66 مليون درهم، و325 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 735.99 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم،

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 147 مليونا.

وسجلت الرهون 177.3 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 28.83 مليون درهم و103 رهونات فلل وشقق بقيمة 148.47 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 28 مليون درهم ورهناً في منطقة جزيرة 2 بقيمة 17 مليون درهم. وتم تسجيل 70 هبة بقيمة 126.81 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 80 مليون، درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة، بقيمة 23 مليون درهم.

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