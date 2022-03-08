دعم كبير من الشركات العامة والخاصة لـ«دبي تبادر»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت «دبي تبادر»؛ مبادرة الاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في منتصف فبراير، اهتمام ومشاركة العديد من شركات القطاعين العام والخاص على مستوى الإمارة، بما يبرز مدى وعي المجتمع بأهمية أهدافها الرامية إلى تعزيز دبي وجهة مستدامة رائدة عالمياً، وتعزيز مساعيها لتكون أفضل مدينة بالعالم للعيش والعمل والزيارة.

وتهدف «دبي تبادر» التي تتولى تنفيذها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وكذلك إلهام المجتمع إحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخطأ والتي تؤدي إلى أضرار بالغة بالبيئة المحيطة. كما تهدف المبادرة إلى تشجيع كل مكونات مجتمع دبي، من مواطنين ومقيمين، وكذلك الزوار، على تغيير سلوكهم الاستهلاكي لقوارير المياه البلاستيكية، فضلاً عن إلهام الناس بشكل فعال وإيجابي الحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وشهدت المبادرة دعماً كبيراً من الشركاء الرئيسين لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من القطاعين العام والخاص، وأكثر من 500 جهة تشمل الفنادق ومراكز التسوق في الإمارة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى جعل دبي وجهة رائدة للاستدامة وأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

رؤية مستقبلية

وقال يوسف لوتاه المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة: تنسجم دبي تبادر مع الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة والمتمثلة بتعزيز مكانة دبي وجهة مستدامة رائدة وجعلها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويعتمد تحقيق هذه الاستراتيجية المستدامة على متانة الشراكات التي تشهدها دبي على مستوى القطاعين العام والخاص. وتعكس المبادرة هذا النموذج الفريد الذي يشجع على التعاون المستمر بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.

وأشاد بالجهود المبذولة لجميع الأطراف المعنية والشركاء ودورهم في تحويل أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في إحداث التغيير الإيجابي المنشود وتحقيق أهداف دبي الخاصة بالاستدامة.

سلوك إيجابي

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى طلبات الإمارات: نتعاون مع شركائنا في إطار المسؤولية المجتمعية التي تجمعنا، لصنع وقيادة التغييرات الإيجابية في المجتمعات التي نعمل بها. وتحمل الاستدامة أهمية متزايدة باستمرار في رؤيتنا، مع قناعتنا بأن التغيير يبدأ بمبادرات ذاتية من كل فرد وشركة لتقديم مثال يحتذى به للآخرين.

وتتراوح جهودنا في هذا المجال بين الخطوات البسيطة والقفزات النوعية، إذ بدأنا بالتوقف عن استخدام البلاستيك المخصص للاستعمال مرة واحدة في مكاتبنا منذ 2020، لنوفر بذلك سنوياً أكثر من 50 ألف عبوة بلاستيكية.

وقال مارك ويليز الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا:

هذه الشراكة تتماشى مع مبادئنا الأساسية وبشكل خاص مع التزامنا تجاه التقليل والتوقف عن استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد في فنادقنا، ونهدف إلى حث زملائنا وضيوفنا والمتعاونين في مجال الضيافة على الانضمام إلينا لتعزيز السياحة المسؤولة. ويشرفنا رعاية أحد أجهزة توزيع المياه التي سيتم تثبيتها بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبدالله حجالي، مدير مجموعة الفطيم العقارية: لطالما عُرِفَ عن الفطيم العقارية دأبها على توعِيَة المُقيمين وَالزوّارِ في مرافِقِها العقارية كافة بضرورة انتهاج مُمارَسات وَمبادرات ذات مغزى بيئي مُستَدام بَهدَف حماية أمّنا الأرض.

نحن فخورون بِكَونِنا جزءاً من مبادرة #DubaiCan ويشرفنا أن نكون إحدى الوجهات المختارة لِتَوفير مياه الشرب المجانية والآمنة للمجتمع. وتقع محطة المياه الجديدة في برج فستيفال في دبي فستيفال سيتي. وندعو نزلاءنا وزوارنا ليكونوا بدورهِم مساهمين فاعلين في هذه المبادرة وإدخال عادات بيئية صحية على روتين حياتهم اليَومي، عن طريق تقليص استهلاك المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وقال إبراهيم الزعبي رئيس الاستدامة في ماجد الفطيم: «دبي تبادر» خطوة جديدة في سبيل تعزيز مكانة الإمارات في طليعة الدول التي تطبق أعلى معايير الاستدامة.

ونفتخر بشراكتنا مع الجهات الحكومية كافة وأداء دور رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزام الإمارات تحقيق الحياد المناخي 2050، عبر تطبيق ممارسات الحفاظ على البيئة على نطاق مؤسسي ونشر الوعي بسبل الحد من تداعيات التغير المناخي في مجتمعاتنا. كما نلتزم تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول 2040.

نموذج يحتذى به

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى دِل تكنولوجيز: تُشكّل دبي نموذجاً يحتذى به في تغيير حياة سكانها للأفضل، وبناء مجتمع يقوم على الاستدامة والتأثير الإيجابي.

وهذه أمور تعني الكثير لنا في دِل تكنولوجيز، إذ يرتكز عملنا في غالبيته على ترك أثر إيجابي ومستمر في البيئة. ونحن سعداء بالانضمام إلى حكومة دبي لدعم جهودها الرامية للحد من استعمال المواد البلاستيكية مرة واحدة من خلال مبادرة دبي تبادر، ونتوجه بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على رؤيته الحكيمة بتنفيذ مبادرات تسهم في تطوير وبناء مدينة ذكية ومستدامة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: انطلاقاً من مساعينا المبذولة على المدى الطويل نحو اعتماد أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يفخر مركز دبي للسلع المتعددة بدعم أجندة أهداف الاستدامة في الإمارات عبر مبادرة دبي تبادر.

وسيكون للاستدامة دور محوري في النهوض بمستقبل التجارة، ومن هنا تبرز أهمية جهودنا لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أعمالنا وأنشطتنا، وتواصل شركاتنا الأعضاء بجانب أكثر من 600 شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات عبر مجتمع أبراج بحيرات جميرا إحراز تقدم ملموس ضمن مبادراتها البيئية والمستدامة، ونحن على ثقة كبيرة بأن مبادرة دبي تبادر ستكون إضافة نوعية إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس الأول، إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي:

يشرفنا المشاركة وتقديم الدعم لمبادرة دبي تبادر التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يُعد استخدام أجهزة مياه الشرب لإعادة ملء العبوات خطوة إيجابية وحلاً صديقاً للبيئة بديلاً للمياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، إذ تسهم هذه المبادرة في دعم التزام دبي والدولة جهود خلق مستقبل أكثر استدامة.

حلول مبتكرة

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية: نفخر بأن نكون شريكاً استراتيجياً للـمبادرة التي تهدف إلى إيصال رسالة تحمل في طياتها أهمية المسؤولية والوعي لحماية بيئتنا فضلاً عن التعريف بثقافة استخدام الأدوات المستدامة في حياتنا اليومية. ونلتزم في إعمار العمل مع دبي والدولة بمختلف جهاتها على توفير الحلول المبتكرة والمستدامة بما ينصب في مصلحة مجتمعاتنا.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: ندعم مبادرة دبي تبادر. وقد أطلقنا العديد من البرامج الداخلية للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في جميع مكاتبنا، ما يعكس التزامنا الراسخ غرس ثقافة الاستدامة. ونأمل أن تسهم جهودنا في توعية وإلهام فرق عملنا وشركائنا والمجتمع حيال اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البيئة.

أفضل الممارسات

وقالت ناديا فيرجي، مديرة مكتب المدير العام، إكسبو 2020 دبي، المسؤولة عن برنامج الإنسان وكوكب الأرض: سعداء بأن نكون جزءاً من مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، إذ تمثل الاستدامة أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي. ونحن ملتزمون دعم الابتكار، وقيادة التغيير الإيجابي على المستويات كافة المحلية والإقليمية والعالمية للوصول إلى كوكب أكثر استدامةً وصحة.

ويتمتع برنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو بأهمية محورية في دعم جهودنا، عبر توفيره منصّة لـ10,000 قائد فكر وجهة معنية بكل ركن من أركان العالم، لتبادل الأفكار والتعرف إلى أفضل الممارسات التي تهدف للمساعدة على حل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.

ورسالتنا التي نوجهها للـ2.5 مليون شخص الذين شاهدوا برنامجنا عبر الإنترنت، أننا جميعاً نتحمل المسؤولية تجاه كوكبنا، وأن تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، خطوة من شأنها إحداث تأثير كبير في عملنا المشترك لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

حماية المستقبل

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: لا بد من أن يكون لنا دور فعال في حماية مستقبل كوكبنا. ويسعدنا أن ندعم دبي تبادر من خلال تركيب أجهزة مياه شرب مجانية عبر وجهاتنا ذا بييتش وسيتي ووك ولامير لنشر الوعي وغرس الشعور بالمسؤولية وتشجيع زوارنا على الحد من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية.

وبصفتنا الجهة المالكة والمشغّلة لهذه الوجهات، فنحن ملتزمون وضع تصورات جديدة لكيفية تصميم المساحات وتقديم وجهات عصرية مستدامة، وإتاحة الفرصة أمام السكان والزوار للاستمتاع بأجواء المدينة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة نخيل: تنمّ مبادرة «دبي تبادر» عن رؤية مستقبلية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وقد زودنا بعض الوجهات الرئيسة التابعة لنا محطات مياه نقية صالحة للشرب من أجل تشجيع استخدام العبوات القابلة لإعادة التعبئة.

وذلك كجزء من التزامنا هذه المبادرة على مستوى المدينة. ونعي في شركة «نخيل»، تماماً أهمية تنفيذ الأعمال الصغيرة التي تمهّد لتحقيق نتائج أكبر، وسنواصل تكريس جهودنا لغرس ثقافة الحياة الواعية والمُستدامة عبر مختلف الأصول التابعة لنا.

وقال عامر الشيخ، رئيس والمدير العام لبيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط: نعمل مع «دبي للاقتصاد والسياحة» على تقديم منصة مبتكرة ومستدامة لمياه الشرب عبر محطة مياه «أكوافينا»، من أجل تشجيع ثقافة إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام في المدينة. ومن خلال استراتيجيتنا للتحول الشامل pep+، نتطلع عبر علاماتنا الشهيرة لإلهام الناس اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على الكوكب.

ويمثل إطلاق محطات مياه «أكوافينا» خطوة مهمة في هذه الرحلة، وبدأت هذه المحطات بالفعل بتزويد الملايين من زوار إكسبو المياه، ونسعى إلى تكرار هذه التجربة خارج إكسبو، والإسهام في تحقيق أهداف دبي والدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

دور محوري

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «شمال القابضة»: «تؤدي دبي دوراً محورياً في قيادة مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة إلى التصدي للتحديات البيئية والتي تتطلب تضافر جهود الجميع من دون استثناء.

ونحن سعداء بمشاركتنا في مبادرة دبي تبادر الهادفة للإسهام في حماية الموارد الطبيعية، عبر الحد من استهلاك عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام في العديد من الوجهات التابعة لشركة شمال القابضة كدبي هاربر وكايت بيتش وسكاي دايف دبي. وننتهز هذه الفرصة لتجديد التزامنا دعم رؤية دبي ودولة الإمارات في بناء مستقبل مستدام وتسريع الجهود الرامية إلى حماية الأرض والحفاظ عليها للأجيال القادمة».

وتتيح المبادرة لسكان وزوار دبي إمكان الحصول على مياه شرب نقية بالمجان من خلال أكثر من 30 جهازاً لتوزيع مياه الشرب تم وضعها في مناطق رئيسة عدة في المدينة، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات، ومراكز التسوق، والمعالم والوجهات الرئيسة.

تغييرات بسيطة

تحفز المبادرة على تبني تغييرات بسيطة في أسلوب حياة الناس اليومية؛ مثل استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، من أجل إحداث تأثير بيئي كبير. وسيتم تثبيت أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية بالمجان في أماكن عامة، توازياً مع التشجيع على تركيب فلاتر مياه في المنازل والمؤسسات والمدارس.

عدد كبير من شركاء المبادرة

ضمت القائمة الأولية لشركاء «مبادرة»: شركة طلبات الإمارات، وشركة أكور، ومجموعة الفطيم، وبلدية دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة إعمار، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ماجد الفطيم، وشركة ميريكس للاستثمار، وشركة نخيل، وشركة بيبسيكو، وشركة شمال. وقامت هذه الجهات بتركيب أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية بالمجان.

كما ستقوم الأطراف المشاركة بنشر 50 جهازاً لمياه الشرب في مختلف أنحاء دبي بنهاية العام، تماشياً مع أهداف الخطة الحضرية لدبي 2040.ضمت القائمة الأولية لشركاء مبادرة "دبي تبادر" شركة طلبات الإمارات، وشركة أكور، ومجموعة الفطيم، وبلدية دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة إعمار، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ماجد الفطيم.

وشركة ميريكس للاستثمار، وشركة نخيل، وشركة بيبسيكو، وشركة شمال. وقامت هذه الجهات بتركيب أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية بالمجان. كما ستقوم الأطراف المشاركة بنشر 50 جهازاً لمياه الشرب في مختلف أنحاء دبي بنهاية العام، تماشياً مع أهداف الخطة الحضرية لدبي 2040.

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